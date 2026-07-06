Спросил о Путине: Игорь Ласточкин объяснил, что делает в ВСУ и как общается с отцом и братом в РФ

Украинский актер и юморист Игорь Ласточкин, вступивший в ряды ВСУ, показал, как проходят будни на передовой. Военнослужащий рассказал о своих обязанностях на фронте и о том, как общается с отцом и братом, проживающими в России.

В комментарии ТСН артист рассказал, что в настоящее время проходит службу в Донецкой области. Он занимает должность командира взвода аэроразведки в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Вместе с сослуживцами Ласточкин с помощью беспилотников выявляет вражескую технику и передает координаты для ее дальнейшего уничтожения. Кстати, сын Натальи Сумской признался, готов ли он пойти на фронт и оставить свою актерскую карьеру.

Игорь рассказал о своем крылатом разведчике, которым он управляет:

Прежде всего, нейтрализация тех средств, которые стреляют по первым позициям. Например, видим машину и устанавливаем за ней наблюдение, отмечаем координаты, говорим: "Сюда заехало и что-то разгружает". Все, туда вылетают несколько средств и помогают "разгрузить" полностью до основания.

Игорь Ласточкин / скриншот из видео

Также военный вспомнил о ближайших родственниках, которые остаются в России. По словам актера, он практически не общается с отцом и братом после начала полномасштабного вторжения. Ласточкин пытался узнать их позицию по поводу войны, однако четкого ответа не получил. В то же время он выразил надежду, что его родные не помогают российской армии.

У меня там ближайшие родственники – отец, брат. Они не воюют, я надеюсь. Возможно, даже не помогают оккупационной армии. Поэтому я не отношу их к тем самым ублюдкам, которые пересекли границу с Украиной. Я прямо переспрашивал: "Путин х***о?" Прямого ответа нет,

– отметил артист.

Напомним, что недавно Игорь Ласточкин появился в военной форме в блиндаже и даже подтанцевал под известную песню.