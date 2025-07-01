Благодарны за каждую мелодию, – Зеленский щемяще высказался о покойном Игоре Поклада

В день похорон Игоря Поклада президент Владимир Зеленский трогательно почтил его память. Он высказался о творчестве композитора и его любви к стране.

Президент Украины опубликовал видео, в котором рассказали о творческом наследии Игоря Поклада. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Зеленского.

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Владимир Зеленский в день прощания с композитором добавил, что песни Игоря Поклада будут звучать в сердцах украинцев еще долго. Он выразил благодарность художнику за каждую мелодию и любовь к стране.

Игорь Поклад оставил после себя наследие, которое будет звучать в сердцах украинцев долгие годы. Творчество композитора стало частью души нашего народа. Благодарны за каждую мелодию, глубину и любовь к Украине, вложенную в музыку. Светлая память легенде,

– написал президент.

Владимир Зеленский почтил память Игоря Поклада: видео

Заметим, в пятницу, 11 июля, происходит прощание с легендарным композитором. Торжественная церемония проходит в Национальной филармонии Украины. Почтить память Игоря Поклада пришли не только его родственники и близкие, но и звездные коллеги: Юрий Рыбчинский, Ольга Сумская, Алексей Суханов и другие.

К слову, Владимир Зеленский также попрощался с Игорем Покладом, пишет "Гордон". Он прислал в Национальную филармонию траурный венок с сине-желтой лентой, где указано: "От президента Украины Владимира Зеленского".