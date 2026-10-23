Половина жизни со мной: Илона Гвоздева показала свои чувства к мужу в день его 35-летия

Илона Гвоздева поздравила своего мужа Ивана Хомьячука с 35-летием и поделилась их совместными фотографиями. Хореограф рассказала, что они вместе уже 17 лет, и поблагодарила любимого за заботу о ней и детях.

По случаю праздника танцовщица опубликовала в инстаграме фотографии, на которых обнимается с мужем. В поздравлении она обратила внимание на особое для них обоих совпадение: почти половину своей жизни Иван провел рядом с ней.

Поздравляю тебя, мой любимый, с новым годом! Сегодня тебе 35 лет, и знаешь, что сегодня вызвало у меня улыбку – что уже 17 лет из твоих 35 мы вместе,

– написала Гвоздева.

Хореограф отметила, что теперь муж заботится не только о ней, но и об их детях. Она пожелала ему сил, вдохновения и веры в себя, чтобы даже в сложные времена находить возможности для осуществления собственных желаний.

То есть половину своей жизни ты посвятил мне и продолжаешь теперь заботиться не только обо мне, но и о наших детях. Я желаю тебе сил, веры, мотивации и вдохновения двигаться дальше, несмотря на трудные времена, и все равно воплощать свои желания и не терять смысл своей жизни,

– обратилась к мужу танцовщица.

Отдельно Илона пожелала имениннику крепкого здоровья. Она заверила, что семья будет рядом и будет поддерживать его начинания.

Илона Гвоздева с мужем / фото из инстаграма ilonagvozdeva

Напомним, Илона Гвоздева и Иван Хомьячук воспитывают двоих детей. Семейными моментами хореограф делится в своих соцсетях.

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