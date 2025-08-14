Танцовщица Илона Гвоздева признавалась, что в отношениях с мужем, Иваном Хомячуком, они переживали сложный период и даже были на грани развода. Однако паре удалось сохранить брак.

В этом году они празднуют 16 лет вместе. Хореограф показала, как они с мужем провели этот день. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Илоны Гвоздевой.

Вас также может заинтересовать Твоя поддержка всегда рядом, – муж Наталки Карпы, который в ВСУ, щемяще к ней обратился

Как оказалось, в жаркий августовский день влюбленные решили провести время у открытого бассейна.

После 16 лет совместной жизни у каждого своя медитация. Он ловит рыбу, я – готовлюсь к экзаменам и занимаю позицию наблюдателя,

– отметила Илона Гвоздева.

Как Илона Гвоздева отпраздновала годовщину с мужем / Скриншоты из инстаграм-сторис

Кроме того, она опубликовала селфи с мужем и короткое, но теплое поздравление.

Не хочется громких заявлений или сложных текстов! Просто здоровья и счастья нам и взаимопонимания на долгие годы,

– написала танцовщица.

Что известно об отношениях Илоны Гвоздевой и ее мужа?