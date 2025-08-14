Были на грани развода: Илона Гвоздева впервые за долгое время показалась с мужем
- Илона Гвоздева и Иван Хомячук празднуют 16 лет вместе.
- Несмотря на сложности, пара смогла сохранить брак.
Танцовщица Илона Гвоздева признавалась, что в отношениях с мужем, Иваном Хомячуком, они переживали сложный период и даже были на грани развода. Однако паре удалось сохранить брак.
В этом году они празднуют 16 лет вместе. Хореограф показала, как они с мужем провели этот день. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Илоны Гвоздевой.
Как оказалось, в жаркий августовский день влюбленные решили провести время у открытого бассейна.
После 16 лет совместной жизни у каждого своя медитация. Он ловит рыбу, я – готовлюсь к экзаменам и занимаю позицию наблюдателя,
– отметила Илона Гвоздева.
Как Илона Гвоздева отпраздновала годовщину с мужем / Скриншоты из инстаграм-сторис
Кроме того, она опубликовала селфи с мужем и короткое, но теплое поздравление.
Не хочется громких заявлений или сложных текстов! Просто здоровья и счастья нам и взаимопонимания на долгие годы,
– написала танцовщица.
Что известно об отношениях Илоны Гвоздевой и ее мужа?
- Илона Гвоздева и Иван Хомячук познакомились в Киеве, случайно встретившись на станции метро. Их отношения начались в 2009 году, а свадьба состоялась через пять лет – в 2014-м.
- Вместе пара воспитывает двоих детей: дочь Валерию и сына Доминика.
- В 2022 году влюбленные обвенчались, а в августе 2024-го отпраздновали десятилетие супружеской жизни.