В этом году артистка отпраздновала 44 года. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евгения.

Не пропустите Пригрела змею, – Камалия шокировала признанием об измене близкого человека

В своем поздравлении мужчина признался Наталье в любви, пожелал новых свершений и пообещал всегда поддерживать ее вместе с семьей и друзьями.

У нас бывают разные отношения, но твоя поддержка всегда рядом. Ты та, которая умеет любить и быть любимой. Ты та, кто подает патроны. Ты замечательная мама для нашей "Голди", ты настоящий друг – твоя любовь и поддержка даже для малознакомых людей очень мощная. Ты настоящая патриотка своего государства. Ты настоящая жена, дочь, сестра, тетя, крестная, подруга и друг,

– написал Терехов и поделился фото жены.

Что известно об отношениях Наташи Карпы и Евгения Терехова?