Цьогоріч артистка відсвяткувала 44 роки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євгена.

У своєму привітанні чоловік зізнався Наталці в коханні, побажав нових звершень і пообіцяв завжди підтримувати її разом з родиною та друзями.

В нас бувають різні стосунки, але твоя підтримка завжди поряд. Ти та, яка вміє кохати й бути коханою. Ти та, хто подає патрони. Ти чудова мама для нашої "Голді", ти справжній друг – твоя любов і підтримка навіть для малознайомих людей дуже потужна. Ти справжня патріотка своєї держави. Ти справжня дружина, донька, сестра, тітка, хрещена, подруга і друг,

– написав Тєрєхов і поділився фото дружини.

Що відомо про стосунки Наталки Карпи та Євгена Тєрєхова?