Артист помер 22 листопада. Йому було 58 років. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Наталки Карпи.
Панахида за Лесиком відбулася у церкві Святих апостолів Петра і Павла у місті Новояворівськ Львівської області, де народився співак.
Чин похорону розпочався о 12:00. Олега Турко поховали у селищі Івано-Франкове.
Колега та подруга Лесика, співачка Наталка Карпа, побувала на церемонії прощання.
Легких тобі хмаринок, Олежику. Помоліться сьогодні за його душу, хто його знав та любив. Світла пам'ять,
– написала артистка і показала кадри з похорону.
Що відомо про смерть Лесика Турко?
- Навесні 2024 року співаку зробили складну операцію на серці. Він декілька місяців проходив реабілітацію, та згодом повернувся до роботи.
- 5 грудня Лесик виступив на концерті Наталії Бучинської у Львові, де пережив раптовий серцевий напад.
- У тяжкому стані його доправили до лікарні. Медики згодом повідомили, що в організмі музиканта знайшли токсичні речовини.
- Рідні Олега Турко заявляли, що його могли навмисне отруїти. Ірина, дружина Лесика, навіть подавала заяву до поліції щодо можливого замаху на життя музиканта, проте кримінальну справу так і не відкрили через нестачу доказів.
- Згодом в музиканта діагностували стеноз аортального клапана, через що йому була потрібна ще одна операція. Його стан залишався тяжким.
- Точної причини смерті Лесика наразі не називають.