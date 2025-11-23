Артист умер 22 ноября. Ему было 58 лет. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Карпы.
Панихида по Лесику состоялась в церкви Святых апостолов Петра и Павла в городе Новояворовск Львовской области, где родился певец.
Чин похорон начался в 12:00. Олега Турко похоронили в поселке Ивано-Франково.
Коллега и подруга Лесика, певица Наталка Карпа, побывала на церемонии прощания.
Легких тебе облаков, Олежик. Помолитесь сегодня за его душу, кто его знал и любил. Светлая память,
– написала артистка и показала кадры с похорон.
Что известно о смерти Лесика Турко?
- Весной 2024 года певцу сделали сложную операцию на сердце. Он несколько месяцев проходил реабилитацию, но впоследствии вернулся к работе.
- 5 декабря прошлого года Лесик выступил на концерте Натальи Бучинской во Львове, где пережил внезапный сердечный приступ.
- В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Медики впоследствии сообщили, что в организме музыканта нашли токсичные вещества.
- Родные Олега Турко заявляли, что его могли умышленно отравить. Ирина, жена Лесика, даже подавала заявление в полицию относительно возможного покушения на жизнь музыканта, однако уголовное дело так и не открыли из-за недостатка доказательств.
- Впоследствии у музыканта диагностировали стеноз аортального клапана, из-за чего ему потребовалась еще одна операция. Его состояние оставалось тяжелым.
- Точной причины смерти Лесика пока не называют.