Она вспомнила их с Лесиком последний разговор. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

Вас также может заинтересовать Сын Лесика растрогал архивным фото с отцом после его смерти

Наталка Карпа опубликовала пост, где поделилась серией архивных фото с Олегом Турко (такое настоящее имя артиста) и вспомнила их совместные рабочие поездки.

Лесик... ну, как так? Виделись последний раз и ты говорил, что надо планировать новые гастроли, что немного наберешься сил и поедем. А теперь, ты на гастроли с твоим Кузьмой отправляешься,

– написала исполнительница.

Для справки! Лесик дружил с Андреем Кузьменко еще с детства. Об этом, в частности, в своем посте в инстаграме вспоминал телеведущий Константин Грубич. В 1980-х Олег Турко и Кузьма Скрябин пели во львовской рок-группе "Форте", а в 2009 году вместе с Михаилом Хомой создали группу DZIDZIO.

Карпа выразила искренние соболезнования жене Ирине, сыну и всей семье Олега Турко.

Спасибо, тебе за все. За музыку, добро, мудрые советы, смешные истории, искренность и дружбу. Тебя очень очень не будет хватать, Лесюнчик,

– добавила Наталия.

Что известно о смерти Лесика Турко?