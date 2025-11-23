Она вспомнила их с Лесиком последний разговор. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.
Наталка Карпа опубликовала пост, где поделилась серией архивных фото с Олегом Турко (такое настоящее имя артиста) и вспомнила их совместные рабочие поездки.
Лесик... ну, как так? Виделись последний раз и ты говорил, что надо планировать новые гастроли, что немного наберешься сил и поедем. А теперь, ты на гастроли с твоим Кузьмой отправляешься,
– написала исполнительница.
Для справки! Лесик дружил с Андреем Кузьменко еще с детства. Об этом, в частности, в своем посте в инстаграме вспоминал телеведущий Константин Грубич. В 1980-х Олег Турко и Кузьма Скрябин пели во львовской рок-группе "Форте", а в 2009 году вместе с Михаилом Хомой создали группу DZIDZIO.
Карпа выразила искренние соболезнования жене Ирине, сыну и всей семье Олега Турко.
Спасибо, тебе за все. За музыку, добро, мудрые советы, смешные истории, искренность и дружбу. Тебя очень очень не будет хватать, Лесюнчик,
– добавила Наталия.
Что известно о смерти Лесика Турко?
- В мае 2024 года он перенес сложную операцию на сердце и в течение нескольких месяцев проходил реабилитацию.
- Уже в декабре артист выступил на концерте Натальи Бучинской, проходившем во Львове, однако Лесик тогда внезапно потерял сознание – у него произошла остановка сердца.
- Позже стало известно, что в организме музыканта медики обнаружили значительное количество токсичных веществ.
- Жена Олега Турко Ирина утверждала, что его могли специально отравить. Женщина даже подавала заявление в полицию о возможном покушении на жизнь Лесика, однако следствие не открыло производство из-за недостаточного количества доказательств.
- Также известно, что у Лесика диагностировали стеноз аортального клапана, из-за чего ему требовалась срочная операция. Состояние певца оставалось тяжелым.
- Лесик ушел из жизни 22 ноября в возрасте 58 лет. Точную причину его смерти пока не разглашают.