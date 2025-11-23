Вона згадала їхню з Лесиком останню розмову. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

Наталка Карпа опублікувала допис, де поділилася серією архівних фото з Олегом Турко (таке справжнє ім'я артиста) і пригадала їхні спільні робочі поїздки.

Лесику… ну, як так? Бачились останній раз і ти казав, що треба планувати нові гастролі, що трохи наберешся сил і поїдемо. А тепер, ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся,

– написала виконавиця.

Для довідки! Лесик дружив з Андрієм Кузьменком ще з дитинства. Про це, зокрема, у своєму дописі в інстаграмі згадував телеведучий Костянтин Грубич. У 1980-х Олег Турко і Кузьма Скрябін співали у львівському рок-гурті "Форте", а у 2009 році разом із Михайлом Хомою створили гурт DZIDZIO.

Карпа висловила щирі співчуття дружині Ірину, сину та всій родині Олега Турко.

Дякую, тобі за все. За музику, добро, мудрі поради, смішні історії, щирість та дружбу. Тебе дуже дуже не вистачатиме, Лесюнчику,

– додала Наталія.

Що відомо про смерть Лесика Турко?