В этом году они празднуют 16 лет вместе. Хореограф показала, как они с мужем провели этот день. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Илоны Гвоздевой.

Как оказалось, в жаркий августовский день влюбленные решили провести время у открытого бассейна.

После 16 лет совместной жизни у каждого своя медитация. Он ловит рыбу, я – готовлюсь к экзаменам и занимаю позицию наблюдателя,
– отметила Илона Гвоздева.

Как Илона Гвоздева отпраздновала годовщину с мужем / Скриншоты из инстаграм-сторис

Кроме того, она опубликовала селфи с мужем и короткое, но теплое поздравление.

Не хочется громких заявлений или сложных текстов! Просто здоровья и счастья нам и взаимопонимания на долгие годы,
– написала танцовщица.

Что известно об отношениях Илоны Гвоздевой и ее мужа?

  • Илона Гвоздева и Иван Хомячук познакомились в Киеве, случайно встретившись на станции метро. Их отношения начались в 2009 году, а свадьба состоялась через пять лет – в 2014-м.
  • Вместе пара воспитывает двоих детей: дочь Валерию и сына Доминика.
  • В 2022 году влюбленные обвенчались, а в августе 2024-го отпраздновали десятилетие супружеской жизни.