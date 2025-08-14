Цьогоріч вони святкують 10-річчя весілля та 16 років разом. Хореографиня показала, як вони з чоловіком провели цей день. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ілони Гвоздьової.
Вас також може зацікавити Твоя підтримка завжди поряд, – чоловік Наталки Карпи, який в ЗСУ, щемливо до неї звернувся
Як виявилося, у спекотний серпневий день закохані вирішили провести час біля відкритого басейну.
Після 16 років спільного життя у кожного своя медитація. Він ловить рибу, я – готуюсь до іспитів і займаю позицію спостерігача,
– зазначила Ілона Гвоздьова.
Як Ілона Гвоздьова відсвяткувала річницю з чоловіком / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Крім того, вона опублікувала селфі з чоловіком і коротке, але тепле привітання.
Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! Просто здоров'я та щастя нам і взаєморозуміння на довгі роки,
– написала танцівниця.
Що відомо про стосунки Ілони Гвоздьової та її чоловіка?
- Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук познайомилися у Києві, випадково зустрівшись на станції метро. Їхні стосунки розпочалися у 2009 році, а весілля відбулося через п'ять років – у 2014-му.
- Разом пара виховує двох дітей: доньку Валерію та сина Домініка.
- У 2022 році закохані обвінчалися, а в серпні 2024-го відсвяткували десятиріччя подружнього життя.