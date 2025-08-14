Цьогоріч вони святкують 10-річчя весілля та 16 років разом. Хореографиня показала, як вони з чоловіком провели цей день. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ілони Гвоздьової.

Як виявилося, у спекотний серпневий день закохані вирішили провести час біля відкритого басейну.

Після 16 років спільного життя у кожного своя медитація. Він ловить рибу, я – готуюсь до іспитів і займаю позицію спостерігача,

– зазначила Ілона Гвоздьова.

Як Ілона Гвоздьова відсвяткувала річницю з чоловіком / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Крім того, вона опублікувала селфі з чоловіком і коротке, але тепле привітання.

Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! Просто здоров'я та щастя нам і взаєморозуміння на довгі роки,

– написала танцівниця.

Що відомо про стосунки Ілони Гвоздьової та її чоловіка?