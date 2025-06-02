Илона Гвоздева впервые ответила, действительно ли подала на развод с мужем

Недавно в сети появились слухи о том, что Илона Гвоздева разводится с мужем. Танцовщица впервые за долгое время прокомментировала личную жизнь и ответила, действительно ли хотела расторгнуть брак.

Илона Гвоздева подтвердила, что действительно подала на развод с мужем Иваном Хомячуком. Она впервые призналась, что стало причиной. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Утро в большом городе".

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Подавала на развод, и не раз. Причин много: стресс, переутомление. Оно сказывается для всех. Я не знаю, кто слил информацию, потому что я не делаю на таком пиар. Я думаю, что люди, которые увидели мое заявление, наверное, мои "сторонники", и помогли осветить это в СМИ,

– рассказала танцовщица.

Илона Гвоздева добавила, что не забирала заявление о разводе. Однако детали она хотела бы оставить при себе.

"Я вам могу сказать только одно: кольцо до сих пор на руке. Мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром", – сказала хореограф.

Также в интервью "Тур звездами" Илона Гвоздева призналась, что у них действительно были определенные проблемы с мужем. Однако на ее руке остается обручальное кольцо.

Мир не без добрых людей, как мы видим. Это дошло до СМИ. Пока ответ оставлю за кадром, как мы там разберемся. Главное – чтобы все были счастливы. Мы такая итальянская семья, несмотря на то, что живем в Украине. Мужу со мной не грустно точно,

– сказала Гвоздева.

Танцовщица добавила, что в кризисные моменты ей помогают книги, осознание, медитация и дети.

Почему в сети сплетничали о разводе Илоны Гвоздевой

В начале мая 2025 в прессу из реестра судебных дел попала информация о том, что Илона Гвоздева подала на развод с мужем. Однако пара не давала комментариев по этому поводу.

Однако в День вышиванки танцовщица опубликовала совместное фото с любимым и детьми.