27 января, 19:47
Обновлено - 19:50, 27 января

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила пол ребенка

Мария Примыч, София Хомишин
Основні тези
  • Инна Белень, победительница "Холостяка-13", ждет рождения дочери.
  • На гендер-пати, где стало известно пол ребенка, присутствовали родные, родители и друзья пары.

Инна Белень, которая победила в 13 сезоне шоу "Холостяк", вскоре впервые станет мамой. На днях блогерша и ее возлюбленный провели гендер-пати, где стал известен пол их будущего ребенка.

Видео с события Белень опубликовала на своей странице в инстаграме. У Инны и ее жениха Ивана родится дочь.

Я до сих пор не могу поверить. Мы так тебя ждем, 
– написала Белень.

На праздничную вечеринку, во время которой Инна и Иван узнали пол будущего ребенка, они пригласили родных, родителей и друзей. Пара заказала специальную фотозону с мишкой, шариками и безопасными фейерверками – холодными искрами.

На гендер-пати Инна была одета в нежно-розовое платье и синие лоферы, а Иван – в синюю кофточку. Будущие родители узнали пол ребенка с помощью цветного дыма.

Что известно об отношениях и беременности Инны Белень?

  • 30 декабря 2025 года Инна Белень объявила о помолвке с возлюбленным. Они с Иваном учились в одной школе. Сперва парень и девушка дружили, но впоследствии связь оборвалась.

  • Инна и Иван снова встретились во время полномасштабного вторжения. Между ними завязались романтические отношения. Свадьбу влюбленные планируют организовать летом.

  • Белень объявила о беременности на пост-шоу 14 сезона "Холостяка".