Победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила пол ребенка

Инна Белень, которая победила в 13 сезоне шоу "Холостяк", вскоре впервые станет мамой. На днях блогерша и ее возлюбленный провели гендер-пати, где стал известен пол их будущего ребенка.

Видео с события Белень опубликовала на своей странице в инстаграме. У Инны и ее жениха Ивана родится дочь.

Не пропустите Беременная победительница "Холостяка-13" чудом спаслась во время обстрела Харькова

Я до сих пор не могу поверить. Мы так тебя ждем,

– написала Белень.

На праздничную вечеринку, во время которой Инна и Иван узнали пол будущего ребенка, они пригласили родных, родителей и друзей. Пара заказала специальную фотозону с мишкой, шариками и безопасными фейерверками – холодными искрами.

На гендер-пати Инна была одета в нежно-розовое платье и синие лоферы, а Иван – в синюю кофточку. Будущие родители узнали пол ребенка с помощью цветного дыма.

Что известно об отношениях и беременности Инны Белень?