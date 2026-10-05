Минус 27 килограммов: победительница шоу "Холостяк" Инна Белень поразила своим внешним видом после родов

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" и блогерша Инна Белень удивила пользователей сети результатами своего похудения. Через пять месяцев после рождения дочери девушка сбросила почти треть своего веса благодаря комплексному подходу к здоровью и контролю питания.

В конце апреля 2026 года Инна родила дочь Киру. Во время беременности блогерша набрала 30 килограммов. Однако менее чем за полгода ей удалось феноменально похудеть. Девушка показала фотографии "до" и "после", на которых сравнила свою фигуру при весе 87 и 60 килограммов.

За время беременности набрала 30 кг (и нет, не ела, как не в себя). Первое фото 27 апреля – 87 кг. Второе фото 29 сентября – 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг,

– призналась Белень.

Инна Белень до и после похудения / фото из тредса

По словам Инны, она не изнуряла организм жесткими ограничениями. После родов блогерша начала следить за калориями, пить много воды и контролировать содержание белка в рационе. Она комплексно подошла к восстановлению: сначала привела в порядок гормоны, восполнила дефициты, а уже потом добавила массажи и легкие физические нагрузки.

Мой подход сейчас – без крайностей и без "с понедельника новая жизнь". Просто учусь лучше понимать свой рацион, не запрещать себе и вкусное и постепенно возвращаться в форму,

– пояснила звезда.

Блогерша обратилась к будущим мамам с советом не загонять себя в рамки из-за веса во время беременности, а просто наслаждаться этим состоянием.

Напомним, что после завершения "Холостяка 13" Инна Белень рассталась с главным героем Александром Тереном. Впоследствии она начала отношения со своим давним школьным знакомым Иваном Яловенко. В феврале 2026 года пара официально поженилась, а вскоре у них родилась дочь. Недавно блогерша призналась, что готова решиться и на второго ребенка.

А тем временем уже скоро выйдет новый сезон "Холостяк-15". Одной из участниц стала Кристина Горняк, которая во время съемок назвала брак с Остапчуком "страшным периодом".