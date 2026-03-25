Он очень хорошо рисовал, – откровенное интервью с детьми Степана Гиги о его жизни вне сцены и любви к семье

-

Степан Гига всю жизнь был предан Украине. Он искренне любил родную землю, язык, культуру и постоянно работал над тем, чтобы влюбить в украинское как можно больше людей. Последние годы жизни Степан Петрович посвятил активной концертной деятельности, коллаборациям с молодыми артистами. Его хиты мгновенно становиться тикток-трендами, а видео с Гигой неоднократно были вирусными среди пользователей соцсетей.

28 марта во Дворце спорта состоится масштабный концерт памяти легенды украинской эстрады – Степана Гиги. Более 50 артистов соберутся на одной сцене, чтобы выполнить самые известные композиции маэстро в новых современных аранжировках.

Накануне этого концерта журналисты 24 Канала пообщались с детьми Степана Петровича – Квитославой и Степаном. Это был теплый разговор об отце, который обожал семейные вечера, находил счастье в мелочах и дарил ощущение опоры тем, кто рядом. В этих воспоминаниях – свет любви, которая не исчезает, а продолжает жить в каждой ноте его песен.

Каким отцом был Степан Гига и какие у него были хобби?

Наш разговор происходит накануне большого концерта памяти Степана Гиги, однако перед тем, как говорить о Степане Петровиче как об артисте, хочется немного заглянуть закулисье вашей жизни. Каким был Степан Гига дома – не на сцене, а в повседневной жизни?

Несмотря на свою популярность, дома он был очень простым и обычным. Любил простые вещи: семейные вечера, искренние разговоры, домашнюю атмосферу. Ему не нужны были громкие события, достаточно, чтобы рядом были родные люди.

А какие у него были привычки, хобби? Чем любил заниматься в свободное время?

Лучшим отдыхом для папы были семейные посиделки. Часто мы выезжали всей семьей на природу. Он не любил шумных компаний или громких развлечений, предпочитал спокойный отдых в семейной атмосфере.

Что касается увлечений, то папе очень нравились антикварные вещи. Он получал удовольствие, когда находил и коллекционировал старинные предметы, в которых чувствовалась история.

В его коллекции есть старые граммофоны, радиоприемники, телевизоры и другие вещи из прошлых лет. Он с увлечением рассматривал их, мог долго рассказывать о том, как они работали и какую эпоху представляют.



Степан Гига с детьми / Фото пресс-службы

Вы упомянули, что часто выезжали всей семьей на природу. Какие еще традиции в вашей семье?

Наша семья в целом очень уважительно относится ко всем украинским традициям. Больше всего мы любим Рождество. Это действительно особый праздник для всей семьи. Раньше собирались все вместе, папа брал свой старый баян и под его сопровождение мы колядовали. В такие моменты чувствовали себя по-настоящему счастливыми, до боли в сердце.

Также у нас есть особая семейная традиция – ровно в полночь поздравлять друг друга с днем рождения. Неважно, где мы в этот момент. Часто это случалось на гастролях, в отелях или в дороге. Мы могли специально остановиться, зажечь свечи на торте и вместе поздравить именинника.

Есть ли какой-то факт или история о Степане Петровиче, которые могут удивить наших читателей?

Мало кто знает, что папа очень хорошо рисовал. У нас до сих пор сохранились его рисунки. У него был к этому большой талант, и он мог очень точно передавать детали.

Еще одна вещь. У папы был необычайно красивый почерк: ровный, аккуратный, словно каждая буква нарисована.

Всем известно, что отец очень любил вас. Это видно по его отношению к вам, по тому, как он привлекал вас к творчеству, гастролям. Каким отцом был Степан Гига?

Для нас он был любящим и заботливым отцом. Всегда умел поддержать, подбодрить и дать мудрый совет. Но самое важное – он всегда был рядом, интересовался нашей жизнью и делал все, чтобы мы чувствовали его любовь и заботу.

Очень радовался, когда мы начали петь и заниматься творчеством. Во время концертов всегда стоял за кулисами и внимательно смотрел, как мы выступаем.

Для нас это всегда было особенным ощущением – знать, что он рядом, что он смотрит и переживает вместе с нами.

Вы так нежно, с любовью рассказываете об отце. Какие моменты, связанные с ним, вызывают у вас больше всего теплых воспоминаний?

Честно говоря, все моменты с ним – бесценные, и каждое воспоминание о нем для нас очень теплое. Мы вместе проводили очень много времени – работали, ездили на гастроли, много разговаривали. Именно в этих простых моментах и чувствовалась его большая любовь к семье.

Какой совет отца вы вспоминаете чаще всего?

Чаще всего вспоминаются его слова о том, что самая большая ценность в жизни – это семья. Потому что никто не поддержит и не поймет так искренне, как родные люди.



Степан Гига с сыном / Фото пресс-службы

Не обижает ли вас то, что прежде всего люди говорят о Квитославе и Степане как о детях легендарного артиста?

Наоборот, для нас это большая гордость, ведь наш папа – Степан Гига. Мы всегда гордились тем, что являемся его детьми, и гордимся этим каждый день. Для нас честь и счастье быть его детьми.

Последние слова Степана Гиги для детей

Как известно, последние дни жизни Степан Петрович провел в больнице, в кругу самых близких людей. Какие последние слова отца были для вас?

Мы очень много общались, особенно в последние дни. Папа рассказывал о своем пути, как было непросто, и особенно подчеркивал, что нужно работать и петь, потому что он в нас верит.

Эти слова останутся с нами навсегда – они были о любви, поддержке и вере в нас.

Квитослава, как ваш сын отреагировал на новость о смерти дедушки?

Для моего сына дедушка был самым важным человеком – примером, поддержкой и опорой. Поэтому боль от его потери просто невозможно передать словами.

Как коллеги поддерживали детей Гиги после его смерти?

Кто из коллег, известных людей, поддерживал лично вас после смерти отца? С какими словами, помощью обращались?

Мы понимаем, что у каждого своя жизнь и свои обстоятельства. Для нас же главное – это наша потеря, боль от того, что мы остались без папы. Остальное отходит на второй план, потому что никакие внешние вещи не могут заменить его любовь, поддержку и тепло, которые он нам давал.

После потери папы мы получили много звонков и сообщений от коллег и друзей. Их поддержка очень помогла пережить это трудное время, и мы искренне благодарны всем.

На концерте памяти выступит 50 артистов украинской эстрады. Вы сами выбирали, кого пригласить, или к вам обращались с желанием выступить?

Было по-разному: многие артисты сами проявили желание выступить, многих пригласили мы, вместе с командой и семьей. Для нас важно, чтобы этот концерт прошел с любовью и уважением к папе. А каждый артист вкладывает в создание этого вечера свое сердце, что очень ценно.

Какая песня из репертуара Гиги самая недооцененная?

Есть ли песня из репертуара папы, которая имеет для вас наибольшее значение?

На самом деле трудно выделить одну песню, потому что все они для нас особенные. Каждая оставила свой след, и каждую слушаем с восторгом, особенно вспоминая, как он исполнял их на сцене.

А какая композиция, по вашему мнению, самая недооцененная? Потому что есть немало людей, которые знают Степана Гигу в основном благодаря песням "Цей сон" и "Яворина".

По нашему мнению, одной из самых недооцененных песен в репертуаре является "Молитва за Україну". Ее мало кто слышал, но это очень глубокая и сильная песня, которая имеет особый смысл и эмоцию.

Вообще в его репертуаре есть немало песен, которые не так известны широкой аудитории, но имеют очень глубокий смысл и заслуживают особого внимания.

Планируете ли вы продолжать работать вдвоем над новыми песнями, или в будущем будете развивать собственные музыкальные проекты?

Музыка – это наша жизнь и то, чему нас учил папа. Мы будем продолжать его дело, чтобы его песни звучали, и одновременно работать над новыми, вкладывая в них сердце и душу.

Как Степан Гига реагировал на то, что его песни обожает молодежь?

Песни Степана Гиги за последние несколько лет стали безумно популярными, по-настоящему вирусными среди молодежи. По вашему мнению, что нужно делать в дальнейшем, чтобы музыка Степана Гиги оставалась в тренде?

Песни, которые оставил папа, – настоящее сокровище. Они имеют неподвластную времени силу, и их будут петь еще много лет. Мы сделаем все, чтобы его музыка жила, вдохновляла молодежь и оставалась в тренде.

А как вообще папа реагировал на то, что его музыка получила новую жизнь, стала частью интернет-культуры?

Для него было очень ценным, что его песни любят, что они близки молодежи. Он искренне любил своих слушателей, вдохновлялся ими и радовался, когда видел, что его музыка дарит людям эмоции.

Степан Гига никогда не ставил популярность в приоритет. Он больше всего стремился, чтобы песни оставались в сердцах людей и делали их счастливее.

Степан Петрович часто снимался в тикток-видео, кто был инициатором этого? И нравилось ли ему работать в таком формате?

Папа всегда хотел быть ближе к слушателю и делиться музыкой там, где его слышат. Инициатором таких видео выступала наша команда. Папа всегда прислушивался к нашим советам, поэтому и в этом случае согласился с нами.



Команда Степана Гиги / Фото пресс-службы

Почему, по вашему мнению, молодые люди, которые не жили в 90-х, вдруг открывают для себя эту музыку? Это ностальгия, тренд на украинское или что-то другое?

По нашему мнению, молодежь просто хочет настоящего, украинского, своего. Папа всегда говорил, что музыка должна быть искренней, близкой сердцу. Тогда ее хочется слушать, независимо от того, в какие годы написана.

Известно, что Степан Гига последние годы жизни провел во Львове, где и сейчас покоится. А какие места были для него любимыми? Возможно, были конкретные улочки, где любил гулять?

Папа очень любил Украину, а Львов всегда занимал особое место в его сердце. Он обожал прогуливаться по улицам города, чувствовать его атмосферу, пить кофе.



Степан Гига / Фото пресс-службы

Степан Гига – один из тех немногих артистов, которые всю жизнь преданы Украине. Как думаете, какой месседж он хотел бы оставить украинцам?

Папа всегда говорил, что мы должны любить и ценить свое: страну, язык, культуру. Он искренне верил в нашу победу, в счастливое будущее Украины. Хотел, чтобы каждый из нас нес эту любовь в сердце и передавал ее другим.