Роман с Тоней Матвиенко, усыновление, помощь ВСУ: интервью с автором хита "Закохався" Романом Скорпионом

Роман Скорпион – украинский певец, который получил широкую известность благодаря хиту "Поцілую тебе" и многим другим песням. В последнее время артист довольно редко дает интервью, однако редакции 24 Канала удалось эксклюзивно пообщаться с музыкантом.

В разговоре Роман Скорпион откровенно рассказал о своем творческом пути, поделился отношением к критике о том, что его называют артистом "одного хита" и высказался об использовании искусственного интеллекта в музыке. А также впервые за долгое время раскрыл детали личной жизни, прокомментировал слухи о романе с Тоней Матвиенко и раскрыл планы на будущее.

О начале карьеры и критике от слушателей

Вы начали петь еще с 6 лет. Помните момент, когда поняли, что музыка – это не просто увлечение, а дело жизни?

Еще с детства я понимал, что хочу быть на сцене – выступать, петь, стать артистом. Тогда я еще не знал всей внутренней "кухни" шоубизнеса, не понимал, как это все работает изнутри, но видел саму картинку – сцену, эмоции, атмосферу. Мне это очень нравилось, и я хотел, чтобы в моей жизни было так же. Уже тогда я чувствовал, что сцена – мой путь.

Когда я начал выступать и увидел первую реакцию людей – сначала в училище культуры, потом в роли ведущего – все стало еще более понятным. Это было место, где мне комфортно, где я мог быть собой и делиться с людьми тем, что умею. А когда мои песни начали находить отклик в сердцах людей, я понял, что двигаюсь в правильном направлении.

Одной из ваших самых известных песен остается "Поцілую тебе". Задевает ли вас критика о том, что вы – артист "одного хита"?

Нет, не задевает, потому что это просто не соответствует действительности. Мое творчество не ограничивается одной песней. В разные годы слушатели открывали для себя "Закохався", "Я нікому тебе не віддам", "Біле плаття, біла фата" – композиции, которые стали узнаваемыми и остаются актуальными до сих пор.

В моем репертуаре есть песни разного настроения и тематики. В частности, рождественская "Колядуй, Україно", которую часто можно услышать во время новогодних праздников, песня "Солдат", посвящена нашим военным и моим братьям, а также "Україна переможе", "Океан", "Давай будемо разом" и другие. Это лишь часть репертуара, который звучит на моих концертах, но именно эти композиции слушатели узнают с первых нот и они формируют основу моих концертных программ. И их точно нельзя обесценивать.

Если смотреть на цифры, одна песня имеет около 30 миллионов просмотров, другая – более 50, а все вместе дают еще большую цифру. Поэтому говорить, что я артист одного хита, просто нечестно. Я всегда опираюсь на реальные результаты и реакцию слушателей, а не на мнения тех, кто еще не знаком с моим творчеством.

Я не пишу и не выпускаю композиций, которые не чувствую и не проживаю. Можно сказать, что каждая песня отражает определенный период моей жизни.

Искусственный интеллект все активнее интегрируется в музыку. Вы воспринимаете его как угрозу для артиста или как инструмент?

Человеку нужен человек. Искусственный интеллект не заменит живого общения. Люди приходят на концерты за энергетикой артиста, его внутренним ресурсом и философией жизни. С помощью ИИ можно создавать продукт и вдохновляться инновациями, чтобы делать что-то лучше. Я не вижу в этом угрозы.

О помощи армии и благотворительности

Из ваших соцсетей известно, что вы активно участвуете в благотворительных мероприятиях в поддержку ВСУ. Расскажите подробнее, в каких инициативах участвуете и что для вас в этой помощи принципиально важно?

Когда ко мне обращаются за помощью, это могут быть детские дома, наши военные или люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Обычно я проверяю информацию, потому что у меня уже был такой случай, когда обратилась одна женщина после пожара, который якобы полностью разрушил ее дом. После проверки информации моим менеджером оказалось, что дом был уже отстроен. Такой опыт помогает понять, как реально можно поддержать тех, кто в этом действительно нуждается. Я делаю это в основном непублично, потому что трачу собственные средства и помогаю по зову сердца. Для меня важно, чтобы помощь реально дошла до тех, кто в ней нуждается.

О личной жизни, детей и роман с Тоней Матвиенко

В ноябре прошлого года вы поделились новостью, что в семье Скорпионов стало больше – впоследствии выяснилось, что речь идет о рождении племянника, а ваша сестра стала мамой. Какую роль семья играет в вашей жизни сейчас?

Для своего племянника я стал крестным отцом. Хотя для меня это не имеет большого значения в плане того, что он племянник и еще и крестник. Я своих племянников люблю и воспринимаю одинаково, не делаю разницы между детьми. Поэтому функция крестного отца не добавляет мне больше или меньше обязательств по отношению к ним.

Вы довольно редко говорите о личной жизни. Это сознательное решение – не навлечь лишнее внимание и критику, или все же убеждение, что счастье любит тишину?

Я художник и делюсь с людьми тем, чем наполнен – музыкой, размышлениями. А делиться ли с миром своей личной жизнью и выносить ее на всеобщее обсуждение – на сегодня я не вижу в этом необходимости. Возможно, в будущем, если обе стороны будут готовы делиться своим счастьем, то все возможно. А пока что – есть как есть.

Задумывались ли вы о собственных детях? Насколько эта тема для вас сейчас актуальна?

Очень часто над этим вопросом я думаю и понимаю, что это может быть не только мой кровный ребенок, но и усыновленный из детского дома. Опять же – на все свое время.

В прессе появлялись слухи о вашем романе с Тоней Матвиенко. Как вы в целом относитесь к подобным сплетням и выдуманным историям вокруг вашего имени? Со временем к слухам привыкаешь, или они все равно задевают?

Я живу своей личной жизнью и концентрируюсь на том, что делаю для своего счастья, счастья своей семьи и людей, которые для меня важны.

Сплетни – это нормально. Они всегда были за спиной каждого человека, а в случае публичных людей выглядят масштабнее. Я отношусь к ним ровно и безэмоционально, потому что понимаю, что мой творческий путь дает кому-то возможность фантазировать. Для меня выбор прост – сосредоточиться на своей жизни и на том, что для меня действительно важно.

Одна из самых обсуждаемых тем в шоубизнесе сейчас – проект "Холостяк". Если бы вам предложили стать участником или главным героем шоу – согласились бы?

Когда мне предложат принять участие в проекте, я сперва спрошу себя: что я хочу получить для себя, для творчества, а возможно и для личной жизни? И уже после этого рассмотрю возможность участия. Сейчас же я сосредоточен на своей работе.

В последнее время все больше артистов, которые уехали из Украины в начале полномасштабного вторжения, стремятся вернуться к украинской аудитории. Как вы относитесь к этой тенденции?

Каждый человек имеет право жить так, как подсказывает ему сердце. Если артисты возвращаются в Украину – это меня радует, потому что они возвращаются домой и могут делать много хорошего для нашей культуры. Будут ли их слушать – решает общество. А в целом я отношусь к этому положительно: места для творчества, концертов и зрителей хватает на всех.

О творческих планах

В феврале состоится Национальный отбор на Евровидение. Рассматривали ли вы для себя участие в этом конкурсе – сейчас или в будущем?

Каждую возможность нужно всегда рассматривать, но на все свое время.

А чего слушателям ждать от вас в ближайшее время – новых треков, экспериментов или больших туров

Да, мы с командой работаем над новыми треками. Есть несколько идей, и подробнее буду делиться полноценной информацией в своем телеграмм-канале и других социальных сетях. Уже скоро.