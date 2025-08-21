В TikTok, Threads и других соцсетях активно обсуждают интервью военного и юмориста Виктора Розового блогеру Рамине Эсхакзай, которое вышло 20 августа на ее ютуб-канале.

Больше всего споров вызвали фрагменты, которые впоследствии вырезали из видео. О том, почему удалили интервью и что именно вырезали – смотрите далее в материале Show 24.

Сначала интервью опубликовали полностью, но вскоре его удалили. Как объяснила Рамина, это произошло по просьбе самого Розового. Он написал ей сообщение, что на эмоциях сказал лишнее о своей интимной жизни с бывшей женой Ольгой Мерзликиной, и попросил убрать эти детали. После этого ролик отредактировали и снова выложили без откровенных подробностей.

Разница между версиями оказалась небольшой: первое интервью длилось два часа, а обновленное – на несколько минут меньше.

Таймкоды в интервью Виктора Розового Рамине Эсхакзай / Скриншоты с ютуба

По словам Эсхакзай, из него убрали только оценочные суждения. Среди них был откровенный фрагмент, где юморист рассказал о том, как его бывшая партнерша хотела, чтобы он ее удовлетворял в постели.

Ей нравилось, чтобы я ее удовлетворял кл*торально, но руками. Это ненормально. Давай "масляй вареник час". Мне это не нравилось, но все равно делал, потому что она меня просила, потому что это была моя партнерша,

– сказал Виктор Розовый.

Сам комик в своем инстаграме уточнил, что еще до публикации журналистка не раз пыталась его отговорить от выхода первой версии, потому что она была слишком личной. Но тогда он настоял на своем, а впоследствии признал, что ошибся.

