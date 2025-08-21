У TikTok, Threads та інших соцмережах активно обговорюють інтерв’ю військового й гумориста Віктора Розового блогерці Раміні Есхакзай, яке вийшло 20 серпня на її ютуб-каналі.

Найбільше суперечок викликали фрагменти, які згодом вирізали з відео. Про те, чому видалили інтерв'ю та що саме вирізали – дивіться далі в матеріалі Show 24.

Спершу інтерв'ю опублікували повністю, але невдовзі його видалили. Як пояснила Раміна, це сталося на прохання самого Розового. Він написав їй повідомлення, що на емоціях сказав зайве про своє інтимне життя з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною, і попросив прибрати ці деталі. Після цього ролик відредагували й знову виклали без відвертих подробиць.

Різниця між версіями виявилася невеликою: перше інтерв'ю тривало дві години, а оновлене – на кілька хвилин менше.

Таймкоди в інтерв'ю Віктора Розового Раміні Есхакзай / Скриншоти з ютубу

За словами Есхакзай, з нього прибрали лише оцінюючі судження. Серед них був відвертий фрагмент. де гуморист розповів про те, як його колишня партнерка хотіла, щоб він її задовольняв у ліжку.

Їй подобалось, щоб я її задовольняв кл*торально, але руками. Це ненормально. Давай "маслай вареник годину". Мені це не подобалось, але все одно робив, бо вона мене просила, бо це була моя партнерка,

– сказав Віктор Розовий.

Сам комік у своєму інстаграмі уточнив, що ще до публікації журналістка не раз намагалася його відмовити від виходу першої версії, бо вона була надто особистою. Та тоді він наполіг на своєму, а згодом визнав, що помилився.

