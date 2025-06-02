Иракли Макацария впервые за долгое время показал сына, который заметно подрос: редкие кадры

Долгое время Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа не показывали публике своих детей. Однако, в последнее время все чаще делятся фотографиями сына.

2 июня Георгию исполнилось 2 года. По этому случаю звездный папа решил поделиться редкими кадрами малыша. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Иракли.

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Так, Макацария опубликовал видео, где Георгий танцует и дурачится. Кроме того, он поделился стильным фото мальчика, где тот позирует в традиционном шотландском наряде. Малыш одет в белую рубашку, черный жилет и яркую клетчатую юбку-килт красного цвета. На голове – берет, а в руке – бутылочку с напитком.

Сын Иракли Макацарии / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о детях Иракли Макацарии

Георгий – первый сын участника "Холостяка 6" и его жены Лизы Чичуа. Малыш родился в июне 2023 года. Как известно, бизнесмен даже присутствовал на родах с женой.

Уже в январе 2025 года семья пополнилась – родилась девочка Нина. Правда, лицо дочери Иракли и Лиза пока скрывают.