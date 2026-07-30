Нас уже пятеро, – Иракли Макацария впервые опубликовал семейное фото со всеми детьми

30 июля бывший участник популярного романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа отпраздновали четвертую годовщину своего брака.

По этому случаю влюбленные опубликовали в инстаграме серию новых совместных фотографий, на которых показали, как пополнилась их семья.

На нежных снимках звездная семья позирует как на фоне природы, так и в профессиональной студии. Вместе с родителями в кадре появились их дети: трехлетний сын Георгий, годовалая дочь Нина и самая младшая Кето, которой еще нет двух месяцев.

4 года брака, и теперь нас пятеро. Лучшее путешествие, величайшее благословение. Я люблю вас всех безгранично,

– трогательно подписала публикацию пара, добавив символическое белое сердце.

В то же время лица самой младшей дочери Кето Иракли и Лиза пока не показывают. Но даже несмотря на это, снимки вызвали немало теплых откликов среди поклонников семьи.

Иракли Макацария с женой и тремя детьми: для просмотра фото листайте вправо

Кстати, только в начале этого месяца Макацария с женой впервые решились показать широкой публике лицо своей старшей дочери.