Грузинский бизнесмен и бывший участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария поделился с подписчиками радостной новостью – он с женой Лизой Чичуа окрестили свою дочь.

Супруги поделились кадрами с церемонии крещения. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Иракли Макацарии.

Не пропустите Стало известно, когда состоится премьера "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком

Для важного события семья выбрала грузинский храм. Маленькая Нина, которой уже 7 месяцев, была в праздничном белом платье. Лиза тоже выбрала нежный белый образ, а Иракли появился в классическом сером костюме с белой рубашкой. На церемонии был и старший сын пары – Георгий.

Крещение дочери Иракли Макацарии / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о детях Иракли Макацарии?