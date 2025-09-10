Супруги поделились кадрами с церемонии крещения. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Иракли Макацарии.
Для важного события семья выбрала грузинский храм. Маленькая Нина, которой уже 7 месяцев, была в праздничном белом платье. Лиза тоже выбрала нежный белый образ, а Иракли появился в классическом сером костюме с белой рубашкой. На церемонии был и старший сын пары – Георгий.
Крещение дочери Иракли Макацарии / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о детях Иракли Макацарии?
- В июне 2023 года у супругов родился первенец – сын Георгий. Бизнесмен даже был рядом с женой во время родов.
- В январе 2025 года семья стала больше – появилась дочь Нина. Пока что Иракли и Лиза не показывают ее лицо публике.