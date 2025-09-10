Подружжя поділилося кадрами з церемонії хрещення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Іраклі Макацарії.
Для важливої події сім'я обрала грузинський храм. Маленька Ніна, якій вже 7 місяців, була у святковій білій сукні. Ліза теж обрала ніжний білий образ, а Іраклі з'явився у класичному сірому костюмі з білою сорочкою. На церемонії був і старший син пари – Георгій.
Хрещення доньки Іраклі Макацарії / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Іраклі Макацарії?
- У червні 2023 року в подружжя народився первісток – син Георгій. Бізнесмен навіть був поруч із дружиною під час пологів.
- У січні 2025 року сім'я стала більшою – з'явилася донька Ніна. Поки що Іраклі та Ліза не показують її обличчя публіці.