Грузинський бізнесмен та колишній учасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія поділився з підписниками радісною новиною – він із дружиною Лізою Чічуа охрестили свою доньку.

Подружжя поділилося кадрами з церемонії хрещення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Іраклі Макацарії.

Для важливої події сім'я обрала грузинський храм. Маленька Ніна, якій вже 7 місяців, була у святковій білій сукні. Ліза теж обрала ніжний білий образ, а Іраклі з'явився у класичному сірому костюмі з білою сорочкою. На церемонії був і старший син пари – Георгій.

Хрещення доньки Іраклі Макацарії / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Іраклі Макацарії?