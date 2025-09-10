Укр Рус
Show24 Світові знаменитості Зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія похрестив свою маленьку доньку: зворушливі фото з церемонії
10 вересня, 23:26
1

Зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія похрестив свою маленьку доньку: зворушливі фото з церемонії

Софія Хомишин
Основні тези
  • Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа охрестили свою доньку Ніну у грузинському храмі.
  • На церемонії був присутній і їхній старший син Георгій.

Грузинський бізнесмен та колишній учасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія поділився з підписниками радісною новиною – він із дружиною Лізою Чічуа охрестили свою доньку.

Подружжя поділилося кадрами з церемонії хрещення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Іраклі Макацарії. 

Не пропустіть Стало відомо, коли відбудеться прем'єра "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком

Для важливої події сім'я обрала грузинський храм. Маленька Ніна, якій вже 7 місяців, була у святковій білій сукні. Ліза теж обрала ніжний білий образ, а Іраклі з'явився у класичному сірому костюмі з білою сорочкою. На церемонії був і старший син пари – Георгій.

Хрещення доньки Іраклі Макацарії / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Іраклі Макацарії?

  • У червні 2023 року в подружжя народився первісток – син Георгій. Бізнесмен навіть був поруч із дружиною під час пологів.
  • У січні 2025 року сім'я стала більшою – з'явилася донька Ніна. Поки що Іраклі та Ліза не показують її обличчя публіці. 