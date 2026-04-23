Окей быть рабами, – Ирена Карпа резко высказалась об украинцах, которые до сих пор говорят на русском

Писательница и лидер группы "Фактично Сами" резко высказалась об украинцах, которые продолжают общаться на русском языке, в том числе и о родителях, которые не переходят на украинский с детьми.

Карпа стала гостьей подкаста "Звучит", где и подняла тему языка.

Ирена Карпа рада, что в Украине уже нет "засилья русского", как это было в 2000-х годах. Она подчеркнула, что украинцы все меньше тянутся к враждебной культуре и языку.

Русский кринжует. Это пережитки, это люди, которым окей быть рабами, ждунами. Они дальше учат своих детей русскому языку. До них не доходит, что ты добровольно принимаешь свою второстепенность, второсортность, что тебя научили этому, и ты дальше чего-то не можешь сделать этот выбор, даже родившись уже во времена независимой Украины, а не в "совке", как я, например,

– сказала писательница.

В то же время стоит заметить, что украинцы до сих пор слушают русскую музыку. Российские треки продолжают залетать в украинские чарты Apple Music, Spotify и тому подобное.

Например, на первом месте в топ 50 Spotify в Украине сейчас песня jealous российских исполнителей 9 mice, Егора Крида, темного принца и madk1d.

Россияне на первом месте в топ 50 Spotify в Украине / Скриншот из чарта

