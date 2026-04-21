30 лет назад и сейчас: как изменилась Ирина Билык за время карьеры
Ирина Билык – настоящая звезда украинского шоубизнеса. В свое время она не просто исполняла хиты, а диктовала моду и влюбляла в себя миллионы.
24 Канал собрал самые яркие фото Ирины Билык в начале карьеры и сравнил с ее современным стилем. Какой была заслуженная артистка Украины 30 лет назад – смотрите далее.
Как выглядела Ирина Билык в начале карьеры: фото из 90-х
В начале 90-х, когда песни "Куковала кукушка" и "Ты мой" звучали из каждого приемника, Ирина Билык предстала перед публикой в своем самом известном "раннем" образе. Тогда она запомнилась поклонникам как яркая рыжая девушка с кудрявыми волосами.
Ирина Билык в начале карьеры / Фото с официального сайта певицы
Вторая половина 90-х прошла под знаком альбома "Фарбы". В это время Ирина Билык окончательно закрепила за собой статус главной модной бунтарки. Она первой среди украинских звезд начала снимать клипы мирового уровня и не боялась кардинально менять цвет волос: от огненно-рыжего до нежного блонда и даже экстремальных коротких стрижек.
Какой была Ирина Билык в начале 2000-х?
С выходом русскоязычного альбома "Любовь. Яд" стиль Ирины стал более утонченным и женственным. Она окончательно остановилась на цвете блонд, который стал ее "фишкой" на долгие годы. В этот период артистка часто выбирала вечерние платья, корсеты и изысканный макияж.
Современный стиль Ирины Билык
В последние десятилетия Ирина Билык не прекращает удивлять. Ее стиль стал более концептуальным: огромные шляпы, массивные очки, объемные накидки и брендовый оверсайз. Артистка откровенно признается, что пользуется услугами косметологов и хирургов, чтобы поддерживать молодость, ведь "звезда не имеет права стареть".
Что Ирина Билык говорит о пластике?
Певица относится к тем звездам, которые не пытаются выдать результаты работы хирургов за "хорошую генетику". Она уверена: артист должен выглядеть безупречно, и если для этого нужна помощь медицины – это нормально.
Впервые подробно о своих трансформациях Ирина рассказала в откровенном разговоре с Машей Ефросининой в программе "Мой секрет". Путь к изменениям начался еще в 1999 году, после рождения первого сына Глеба. Ирине казалось, что ее глаза выглядят уставшими.
"У меня были такие грустные глаза, как будто я все время плачу. Это у меня от папы", – говорила Ирина.
Ирина Билык с папой / Скриншот из интервью
Также звезда вспомнила, что "последней каплей" стала встреча с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой. Он тогда сказал ей: "Ирина, почему у вас такие грустные глаза?".
"Я пришла к врачам и сказала, что хочу быть красивой", – вспомнила звезда.
Следующим шагом стало изменение формы носа. Артистка решила убрать характерную горбинку, которую считала "фамильной" чертой, что не подходила к ее новому сценическому образу.
"Я попросила хирургов несколько изменить мой нос, но оставила частичку "грузинских" корней, чтобы не выглядеть как совсем другой человек. Теперь я вижу, что это было неправильное решение. Стоило не бояться изменений и сделать его идеально ровным сразу", – вспоминает звезда.
Ирина Билык до операции / Скриншот из интервью
Также певица не скрывает, что является регулярной гостьей в кабинетах косметологов. Она поддерживает упругость кожи различными процедурами и массажами, и подкорректировала форму губ, сделав их более выразительными.
Могу к косметологам ходить, а могу и не ходить. Но очень люблю массажи. Ну, еще подколола губки... А что тут такого, если я целоваться люблю?
– говорит артистка.
Несмотря на то, что за плечами певицы 30 лет на профессиональной сцене, она не собирается останавливаться. Сегодня Ирина Билык – артистка, которая проживает свое второе творческое дыхание. Сейчас она активно занимается волонтерством, дает благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины и ВСУ. Также, как и большинство украинских артистов, взялась переводить свои хиты на украинский.