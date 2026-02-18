24 Канал рассказывает, что известно о возлюбленной бывшего судьи "Танцев со звездами" и где она сейчас.

Не пропустите Кто из звезд украинского "Х-Фактора" оказался предателем

Танцевальная карьера

Девичья фамилия Лилианы – Кудлай. Родом она из Запорожья. Еще в детстве увлеклась танцами, что впоследствии переросло в профессиональную карьеру. Родители отдали дочь в танцевальную студию, а в школьные годы Лилиана была участницей различных конкурсов и фестивалей.

После окончания школы поехала в Киев, где училась в одном из вузов, однако танцы не покидала.

Лилиана Яма / Фото из инстаграма

Параллельно с танцевальной деятельностью развивала собственный бизнес. В столице открыла студию красоты. В 2007 году на одном из мероприятий познакомилась с Владом Ямой.

Семейная жизнь с Владом Ямой

Хореограф вспоминал, что когда увидел Лилиану впервые, то боялся подойти познакомиться. Однако таки решился и они танцевали до утра.

Интересно, что женщина позже вспоминала, что на момент знакомства не знала, что Влад очень популярен.

Между ними завязались отношения, которые длились два года, а потом произошел разрыв. Яма говорил, что причиной стала его стремительная популярность и нежелание разглашать имя любимой публично.

Влад и Лилиана Яма / Фото из инстаграма

После этого танцовщица уехала за границу, чтобы облегчить себе этот период. Через два месяца после разлуки мужчина понял, что не может без нее и решил вернуть любимую.

После этого пара встречалась еще пять лет, пока они поженились. Яма не делал предложение, потому что волновался, что его популярность среди женской аудитории упадет. А еще позже говорил, что женитьба ничего не изменит.

И все же хореограф решился на этот шаг. В новогоднюю ночь он сделал предложение женщине, однако первым ответом Лилианы было, что она подумает. Впоследствии таки согласилась выйти за Яму замуж.

Свадьба Влада и Лилианы Ямы / Фото из инстаграма

Через год после свадьбы родился сын Леон.

Влад Яма с семьей / Фото из инстаграма

Выезд из Украины и статус беглецов

Хореограф рассказывал, что 24 февраля 2022 года находился в Украине и занимался эвакуацией родителей из Запорожья. Позже он с семьей был в Европе, а оттуда отправился в США. Однако как ему удалось выехать из Украины – вопрос остается открытым.

За океаном Лилиана и Влад продолжают заниматься танцами. В соцсетях танцовщик писал, что его страну уничтожают, но ему главное, чтобы семья была в безопасности. Он поблагодарил ВСУ и отметил, что уважает защитников.

Сама Лилиана в сентябре 2022 года решила через инстаграм-сторис пообщаться с подписчиками. У женщины поинтересовались, почему ее муж не обеспечил своей семье безопасность за рубежом, а сам не вернулся в Украину, чтобы защищать страну от российского оккупанта.

Яма ответила, что благодарна своему мужу, что сейчас они в безопасности и бессодержательно написала о "своих причинах" и добавила, что "уважает выбор каждого".

Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему,

– написала жена Влада Ямы.

Влад Яма с женой / Фото из инстаграма

В конце заявила, что "помогают на своем фронте".

Лилиана Яма о выезде в США / Скриншот из инстаграм-сторис

И заметим, что Влада Яму неоднократно замечали в компании россиян. Сначала он работал в танцевальной студии с россиянами, а в 2024 году его заметили на "русской вечеринке" в Чикаго.

Где сейчас Лилиана Яма?

Женщина продолжает жить и работать в США. Часто устраивает фотосессии и путешествует.

В декабре 2025 года к семье прилетели в Майами родители из Украины.

Мы не виделись 4 года. Наконец-то будем обниматься,

– писала тогда Лилиана.

Влад Яма с женой и родителями / Фото из инстаграма танцора

Узнавайте также, кто еще из известных мужчин уехал из Украины и не вернулся.