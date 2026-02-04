Более того, один из мужчин заявил, что заплатил за возможность выехать до 5 тысяч долларов. Петр Черный опровергает обвинения, потому что, по его словам, все, кто с ним едут, возвращаются. На фоне таких новостей 24 Канал решил рассказать, кто из известных украинских мужчин также использовал возможность выехать за границу во время войны и нет желания возвращаться.

Интересно В четвертый раз участвует в Нацотборе: что известно о KHAYAT, которого хотели переманить в Россию

Кто из известных мужчин уехал за границу и не хочет возвращаться?

Валерий Жидков

Когда началась полномасштабная война, юморист был в Киеве. Семью вывез за границу, а сам поехал на Закарпатье, и впоследствии вернулся в столицу. В июне 2022 года Жидков получил украинское гражданство.

Он выступал с благотворительными выступлениями, осуждал российскую агрессию, а также поддерживал ВСУ. И вдруг исчез из публичного пространства.

В феврале прошлого года Евгений Кошевой сообщил, что его коллега без всякого предупреждения выехал из Украины.

Он (Валерий Жидков, – 24 Канал) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски" или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну уехал и уехал. Означает, что такой ты "сильный" чувак, – высказался шоумен.

В инстаграме текущее расположение аккаунта Жидкова отмечает США. Поэтому, вероятно, комик с семьей находится там.

Валерий Жидков / Фото из инстаграма юмориста

Валерий Бебко

Артист – муж Юлии Саниной и участник рок-группы The Hardkiss. Примерно три года назад в сети шли дискуссии о том, что Бебко выехал за границу. А основанием для этого стало начало сольного проекта Саниной, который, по ее словам, "не присущ ребятам".

Позже мужчина вышел на связь в соцсетях и и показал фотографии, где сегодня находится. Среди них были выдающиеся архитектурные здания, например, Orpheum Theatre – исторический театр, расположенный в центре Лос-Анджелеса.

Впоследствии Юлия распространяла фото с мужем на отдыхе в горнолыжном курорте, из-за чего нарвалась на хейт. Санина не стала молчать на обвинения в незаконном пересечении границы.

Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения,

– заявила артистка.

Валерий Бебко / Фото из инстаграма музыканта

Анатолий Евдокименко

В 2022 году в СМИ появилась информация, что сын и внук Софии Ротару пытались незаконно покинуть территорию Украины. Их и еще шестерых мужчин задержали при попытке пересечь границу с Молдовой на надувной лодке.

Сын певицы вернулся в Киев, а вот Анатолий через некоторое время таки смог покинуть Украину и поселился в Европе. Парень заявил, что тот год оказался для него самым тяжелым и он вынужден был пойти на такой шаг, чтобы начать новую жизнь. Добавим, что тему войны в Украине родственник Ротару умалчивает.

Анатолий Евдокименко / Скриншот из видео

Макс Михайлюк

В начале полномасштабной войны бывший холостяк – Максим Михайлюк, опубликовал несколько фото в военной форме. Однако он не комментировал, действительно ли участвовал в Силах Обороны и чем там занимался.

Через несколько месяцев в сети появлялось все больше фото супругов за рубежом. Тогда Даша Хлистун – его возлюбленная, объясняла, что муж имеет право выезжать из Украины на командировку. Когда Михайлюк опубликовал видео из кабины Boeing 737 MAX, его спросили о том, не хотел бы он использовать свой потенциал в ВСУ.

Я провел 7 месяцев в Украине, пытаясь это сделать. Но ничего не услышал в ответ,

– ответил на комментарий экс-"Холостяк".

Максим Михайлюк / Фото из инстаграма Максима Михайлюка

Сейчас Макс Михайлюк и Даша Хлистун проживают за границей (Канада и США) и, вероятно, не рассматривают возможности возвращения в Украину.

Александр Волошин

Летом 2024 года беглый блогер сообщил в соцсетях, что выехал из Украины. Причина такого поступка – возмущение системой и отсутствие свободы слова. На Родину возвращаться Александр не планирует.

Сначала он говорил, что будет помогать украинской армии материально, однако в сентябре 2025 года заявил, что больше не помогает ВСУ.

.Волошин уточнил, что частично это делалось для пиара, но значительную часть он делал искренне "от души". Однако сейчас не помогает армии.

Честно, маленький пацан внутри, чувствует несправедливость до сих пор. Я еще обижаюсь немного на тот факт, что были люди, которым я лично помогал своими средствами, которые очень сильно встали против меня,

– заявил блогер.

Александр Волошин / Скриншот из инстаграма

Олег Винник

26 февраля 2022 года певец уехал в Германию и исчез с радаров публичности. По словам артиста, его соцсети украли: он не имеет доступа к своим страницам, а потому не может говорить о войне. Летом 2023 года Винник дал первое интервью.

Он рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии. По словам Олега, он вывез с собой еще много людей. Однако экс-продюсер артиста рассказал совсем другую историю выезда певца за границу. По его словам, Винник выехал из Киева 24 февраля в 7:00 утра в сопровождении семьи продюсера.

В недавнем интервью исполнитель заявил, что он вышел на связь, потому что ему надоел постоянный хейт.

Хватит молчать! Меня уже настолько все похейтили. Журналисты придумывали, врали и врут до сих пор. Похоронили, диагнозы поставили. Мне кажется, это на фоне большого горя. Люди хотят услышать от меня напрямую,

– сказал Винник.

Певец также заявил, что 64 из 115 его песен написаны на русском языке, и отказываться от них не планирует. Более того, он сделал скандальное заявление, что запрет на общение на русском языке был бы неуместен, и подчеркивает, что не язык является врагом, а другая нация, Россия.

Олег Винник / Фото РБК-Украина

А не проводит концерты в Украине из-за отсутствия предложений от украинских организаторов и потребности в значительных капиталовложениях для организации выступлений.

Александр Эллерт

После начала полномасштабной войны победитель проекта "Холостячка" покинул Украину и отправился в США, где якобы участвовал в концерте по случаю Дня Независимости. Но почему-то домой решил не возвращаться.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют,

– рассказал Александр.

Несмотря на то, что комик пытается выступать со стендапом, в соцсетях нарывается на хейт. Люди упрекают за побег из Украины, а также акцентируют на том, что Александр выступает на русском языке.

Александр Эллерт выступает на русском языке: смотрите видео онлайн

К сожалению, это еще далеко не весь список известных мужчин, которые уехали за границу. Неоднократно упоминали и о Потапе, и о Владе Яме, также в списке есть KYIVSTONER, который в прошлом году дал интервью российскому журналисту Дудю и признался в любви к Москве. В перечне беглецов также фигурирует имя звезды фильма "Запрещенный" – Дмитрий Ярошенко.