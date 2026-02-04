Ба більше, один з чоловіків заявив, що заплатив за можливість виїхати до 5 тисяч доларів. Петро Чорний спростовує звинувачення, бо, за його словами, всі, хто з ним їдуть, повертаються. На фоні таких новин 24 Канал вирішив розповісти, хто з відомих українських чоловіків також використав можливість виїхати за кордон під час війни й немає бажання повертатись.

Хто з відомих чоловіків виїхав за кордон і не хоче повертатись?

Валерій Жидков

Коли розпочалась повномасштабна війна, гуморист був у Києві. Родину вивіз за кордон, а сам поїхав на Закарпаття, та згодом повернувся до столиці. У червні 2022 року Жидков отримав українське громадянство.

Він виступав із благодійними виступами, засуджував російську агресію, а також підтримував ЗСУ. Та раптом зник із публічного простору.

У лютому минулого року Євген Кошовий повідомив, що його колега без будь-якого попередження виїхав з України.

Він (Валерій Жидков, – 24 Канал) не працює. Він поїхав, не знаю, чи можна це назвати "по-англійськи" чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали: "Валєра поїхав". Ну поїхав і поїхав. Означає, що такий ти "сильний" чувак, – висловився шоумен.

В інстаграмі поточне розташування облікового запису Жидкова відзначає США. Тож, ймовірно, комік із родиною перебуває там.

Валерій Жидков / Фото з інстаграму гумориста

Валерій Бебко

Артист – чоловік Юлії Саніної та учасник рок-гурту The Hardkiss. Приблизно три роки тому у мережі точились дискусії щодо того, що Бебко виїхав за кордон. А підставою для цього став початок сольного проєкту Саніної, який, за її словами, "не притаманний хлопцям".

Пізніше чоловік вийшов на зв'язок у соцмережах й продемонстрував світлини, де сьогодні перебуває. Серед них були визначні архітектурні будівлі, наприклад, Orpheum Theatre – історичний театр, розташований у центрі Лос-Анджелеса.

Згодом Юлія поширювала фото з чоловіком на відпочинку у гірськолижному курорті, через що нарвалась на хейт. Саніна не стала мовчати на звинувачення у незаконному перетині кордоні.

Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення,

– заявила артистка.

Валерій Бебко / Фото з інстаграму музиканта

Анатолій Євдокименко

У 2022 році у ЗМІ з'явилась інформація, що син і онук Софії Ротару намагались незаконно покинути територію України. Їх і ще шістьох чоловіків затримали під час спроби перетнути кордон із Молдовою на надувному човні.

Син співачки повернувся до Києва, а от Анатолій за певний час таки зміг покинути Україну та оселився у Європі. Хлопець заявив, що той рік виявився для нього найважчим і він змушений був піти на такий крок, щоб почати нове життя. Додамо, що тему війни в Україні родич Ротару замовчує.

Анатолій Євдокименко / Скриншот з відео

Макс Михайлюк

На початку повномасштабної війни колишній холостяк – Максим Михайлюк, опублікував кілька фото у військовій формі. Однак він не коментував, чи справді долучався до Сил Оборони й чим там займався.

Через кілька місяців у мережі з'являлось все більше фото подружжя за кордоном. Тоді Даша Хлистун – його кохана, пояснювала, що чоловік має право виїжджати з України на відрядження. Коли Михайлюк опублікував відео з кабіни Boeing 737 MAX, його запитали про те, чи не хотів би він використати свій потенціал у ЗСУ.

Я провів 7 місяців в Україні, намагаючись це зробити. Але нічого не почув у відповідь,

– відповів на коментар екс"Холостяк".

Максим Михайлюк / Фото з інстаграму Максима Михайлюка

Зараз Макс Михайлюк і Даша Хлистун проживають за кордоном (Канада та США) і, ймовірно, не розглядають можливості повернення до України.

Олександр Волошин

Влітку 2024 року блогер-втікач повідомив у соцмережах, що виїхав з України. Причина такого вчинку – обурення системою та відсутність свободи слова. На Батьківщину повертатись Олександр не планує.

Спершу він казав, що допомагатиме українському війську матеріально, однак у вересні 2025 року заявив, що більше не допомагає ЗСУ.

.Волошин уточнив, що частково це робилося для піару, але значну частину він робив щиро "від душі". Проте зараз не допомагає війську.

Чесно, маленький пацан всередині, відчуває несправедливість ще досі. Я ще ображаюся трохи на той факт, що були люди, яким я особисто помагав своїми коштами, які дуже сильно встали проти мене,

– заявив блогер.

Олександр Волошин / Скриншот з інстаграму

Олег Винник

26 лютого 2022 року співак виїхав до Німеччини та зник із радарів публічності. За словами артиста, його соцмережі вкрали: він не має доступу до своїх сторінок, а тому не може говорити про війну. Улітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю.

Він розповів, що виїхав з України законно, адже є резидентом Німеччини. За словами Олега, він вивіз із собою ще багато людей. Однак експродюсер артиста розповів зовсім іншу історію виїзду співака за кордон. За його словами, Винник виїхав з Києва 24 лютого о 7:00 ранку у супроводі родини продюсера.

У нещодавньому інтерв'ю виконавець заявив, що він вийшов на зв'язок, бо йому набрид постійний хейт.

Досить мовчати! Мене вже настільки всі похейтили. Журналісти вигадували, брехали й брешуть до сьогодні. Поховали, діагнози поставили. Мені здається, це на фоні великого горя. Люди хочуть почути від мене напряму,

– сказав Винник.

Співак також заявив, що 64 зі 115 його пісень написані російською мовою, і відмовлятися від них не планує. Ба більше, він зробив скандальну заяву, що заборона на спілкування російською мовою була б недоречна, і наголошує, що не мова є ворогом, а інша нація, Росія.

Олег Винник / Фото РБК-Україна

А не проводить концерти в Україні через відсутність пропозицій від українських організаторів та потребу в значних капіталовкладеннях для організації виступів.

Олександр Еллерт

Після початку повномасштабної війни переможець проєкту "Холостячка" покинув Україну та вирушив до США, де нібито брав участь у концерті з нагоди Дня Незалежності. Та чомусь додому вирішив не повертатись.

Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... ніякого відношення до мого перетину кордону не мають,

– розповів Олександр.

Попри те, що комік намагається виступати зі стендапом, у соцмережах наривається на хейт. Люди дорікають за втечу з України, а також акцентують на тому, що Олександр виступає російською мовою.

Олександр Еллерт виступає російською мовою: дивіться відео онлайн

На жаль, це ще далеко не весь список відомих чоловіків, які виїхали за кордон. Неодноразово згадували і про Потапа, і про Влада Яму, також у списку є KYIVSTONER, який минулого року дав інтерв'ю російському журналісту Дудю й зізнався у любові до Москви. У переліку втікачів також фігурує ім'я зірки фільму "Заборонений" – Дмитро Ярошенко.