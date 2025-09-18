У той час, коли в Україні кожного дня гинуть люди від рук тих, кого KYIVSTONER безмежно любить, він не соромиться говорити фрази, які не просто дискредитують його як людину, що жила і працювала в Україні, а й дають одразу зрозуміти, що репер уміло сидить на "двох стільцях", пише Show24 з посиланням на інтерв'ю.

До прикладу, однією зі скандальних цитат стала фраза про те, що Альберт сумує за Москвою, адже там є особливий вайб.

Сумую, але не за поїздками до Росії, а за поїздками до Москви. Тому що це вайб. Сумую, бо є багато друзів, яких я хотів би побачити й поспілкуватися. Та й загалом Москва – дуже класне місто, це топ. За це мене можуть закидати камінням, але це факт,

– без будь-яких вагань заявив репер.

А про "два стільці" згадали недаремно, адже йому вигідно говорити, що перебуває "поза політикою". KYIVSTONER твердо заявляє, що не хоче бути учасником новин про війну, а обирає спокійне життя. Та, щоб вирівняти свій статус в очах співгромадян, якщо ще так можна говорити, то репер вирішив нагадати про якусь допомогу, яку надає "своїм пацанам".

"Для мене важливо, щоб люди перестали помирати – це моя мрія. Гратися в політичні ігри я не хочу. Сидіти й жити війною неможливо, коли ти там не перебуваєш. Це ні до чого не призведе. Не можу так жити. Якщо я можу допомагати своїм пацанам, які воюють і виживають, з України, то я допомагаю і грошима, і словом. А сам я тут перебуваю у Братиславі", – сказав виконавець.

KYIVSTONER / Скриншот з відео

Ні для кого не секрет, що репер часто критикував українську владу, але водночас не соромиться називати знайомих із Росії своїми братами. KYIVSTONER не зважає на те, що є втікачем, не зважає, що через "братів-росіян" гинуть мирні українці, однак дозволяє собі говорити такі речі, що давно мали б зникнути з вуст людей, які позиціюють себе українцями.

Максим Галкін. Це мій брат. І Вася Баста. Ти дивишся на цих людей і розумієш, що таких більше ніколи не зустрінеш. Кожен з них ерудований по-своєму і викликає приємні емоції. Ти пишаєшся, що знаєш цих людей,

– цинічно заявив виконавець.

Додамо й те, що у серпні цього року на головному стадіоні у Варшаві виступав білоруський репер Макс Корж, який відомий своєю неоднозначною політичною позицією. Серед десятків тисяч людей був і KYIVSTONER. Вочевидь цього виконавця він теж може вважати "братом".

Що відомо про виїзд KYIVSTONER з України?