В то время, когда в Украине каждый день гибнут люди от рук тех, кого KYIVSTONER безгранично любит, он не стесняется говорить фразы, которые не просто дискредитируют его как человека, жившего и работавшего в Украине, но и дают сразу понять, что рэпер умело сидит на "двух стульях", пишет Show24 со ссылкой на интервью.

К примеру, одной из скандальных цитат стала фраза о том, что Альберт скучает по Москве, ведь там есть особый вайб.

Скучаю, но не по поездкам в Россию, а по поездкам в Москву. Потому что это вайб. Скучаю, потому что есть много друзей, которых я хотел бы увидеть и пообщаться. Да и вообще Москва – очень классный город, это топ. За это меня могут забросать камнями, но это факт,

– без каких-либо колебаний заявил рэпер.

А про "два стула" вспомнили не зря, ведь ему выгодно говорить, что находится "вне политики". KYIVSTONER твердо заявляет, что не хочет быть участником новостей о войне, а выбирает спокойную жизнь. И, чтобы выровнять свой статус в глазах сограждан, если еще так можно говорить, то рэпер решил напомнить о какой-то помощи, которую оказывает "своим пацанам".

"Для меня важно, чтобы люди перестали умирать – это моя мечта. Играть в политические игры я не хочу. Сидеть и жить войной невозможно, когда ты там не находишься. Это ни к чему не приведет. Не могу так жить. Если я могу помогать своим пацанам, которые воюют и выживают, из Украины, то я помогаю и деньгами, и словом. А сам я здесь нахожусь в Братиславе", – сказал исполнитель.

KYIVSTONER / Скриншот из видео

Ни для кого не секрет, что рэпер часто критиковал украинскую власть, но в то же время не стесняется называть знакомых из России своими братьями. KYIVSTONER не обращает внимания на то, что является беглецом, не учитывает, что из-за "братьев-россиян" гибнут мирные украинцы, однако позволяет себе говорить такие вещи, что давно должны были бы исчезнуть из уст людей, которые позиционируют себя украинцами.

Максим Галкин. Это мой брат. И Вася Баста. Ты смотришь на этих людей и понимаешь, что таких больше никогда не встретишь. Каждый из них эрудирован по-своему и вызывает приятные эмоции. Ты гордишься, что знаешь этих людей,

– цинично заявил исполнитель.

Добавим и то, что в августе этого года на главном стадионе в Варшаве выступал белорусский рэпер Макс Корж, который известен своей неоднозначной политической позицией. Среди десятков тысяч людей был и KYIVSTONER. Очевидно этого исполнителя он тоже может считать "братом".

Что известно о выезде KYIVSTONER из Украины?