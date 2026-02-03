Справжнє ім'я та прізвище KHAYAT від народження було Андрій Скалкович. Втім, виконавець вирішив відмовитися від свого родового імені та офіційно стати Хайатом ще до того, як здобув популярність на телевізійних шоу. Родом він із міста Знам'янка Кіровоградської області. Цього року співак знову повертається на сцену Нацвідбору з піснею "Герци", де розкриває теми внутрішньої боротьби, тиску та пошук виходу. 24 Канал розповість про кар'єру учасника Нацвідбору та чи є у нього шанси на перемогу.

"Голос країни" та перший Нацвідбір

Уже в 10 років Андрій освоїв гру на аккордеоні в музичній школі. У 14 років спробував вперше написати тексти. Згодом почали з'являтись перші пісні.

Та як часто буває, близькі люди не надто розділяли захоплення сина. Батьки вважали, що син має обрати перспективнішу професію – дипломат або бізнесмен. Співак погодився з рідними, тому вступив до Національного педагогічного університету ім. Драгоманова за спеціалізацією "Англійська та арабська мови".

Та все ж дебют KHAYAT відбувся у 2018 році з виходом пісні "Девочка".

Через рік виконавець прийшов на кастинг "Голосу країни". Тоді він обрав команду Тіни Кароль. Артисту вдалось пройти аж до фіналу, де він посів третє місце.

Тоді ж KHAYAT уперше пройшов на Нацвідбір з піснею Ever. Тоді виступ приніс виконавцю всього п'яте місце.

У 2020 році Андрію букмекери прогнозували великі шанси на перемогу. Тоді він написав пісню Call for love, яка принесла артисту "срібло" у відборі.

У 2025 році знову прийшов на Нацвідбір, але з новою піснею Honor. Виконавець зізнавався, що не планував брати участі, допоки на світ не з'явився згаданий трек.

Я вірю в цю пісню не тому, що вона просто мені подобається як частина моєї творчості, а тому, що це саме той сенс і ті влучні слова, що резонують з нашим народом сьогодні і є віддзеркаленням реалій у яких ми з вами живемо,

– пояснював артист.

Як KHAYAT став учасником Національного відбору-2026?

За 10 учасника конкурсу голосували за допомогою застосунку Дія. За участь боровся і KHAYAT. Йому вдалось обійти інших конкурентів – гурт Karyotype, співачок MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а також виконавця OKS.

Співак виступатиме 7 лютого під восьмим номером з піснею "Герци". Артист казав, що пісня – про момент, коли більше немає опори в зовнішньому світі та залишається тільки серце, що б'ється всупереч втомі, сумнівам та страх.

Крім того, єврофани зробили прогноз, кому з українських артистів вдасться перемогти у Нацвідборі. На першому місці – Jerry Heil з піснею CATHARTICUS (prayer), Monokate посіла друге місце в списку, а LELEKA увійшла до трійки фаворитів. А от Хайату пророкують 6 місце. Однак це далеко не остаточні дані, а всього припущення публіки. Як відомо, усе може змінитись під час ефіру.

Особисте життя

Про приватне співак не дуже любить говорити. Однак одна з його заяв запам'яталась публіці, коли співак сказав, що завжди обиратиме творчість, а не кохання.

В одному з нещодавніх інтерв'ю РБК-Україна KHAYAT розповів, що зараз живе у моменті.

Я не хочу створювати собі образ правильного моногамного самця, тому що я живу в моменті. Зараз у мене немає місця для інших людей. Є сім'я, батьки, сестра, горять дедлайни, Нацвідбір – для іншого немає місця,

– відповів виконавець.

А чи вільне його серце сьогодні, Андрій відповів доволі лаконічно: "З перемінним успіхом".

Чому KHAYAT відмовився від роботи в Росії?

Виявилось, що коли перша слава для артиста прийшла з участю у проєкті "Голос країни", до нього з пропозицією звернувся одіозний російський продюсер Макс Фадєєв.

Мені пропонував контракт російський продюсер у 2019 році (йдеться про Макса Фадєєва)... І, до речі, це була не єдина пропозиція з Росії. Була ще одна відома музична продюсерка. Це офіційний лист із запрошенням до співпраці,

– пригадав співак.

На той момент для хлопця це була успішна пропозиція, однак він вирішив відмовитись. Його зупинила війна на Сході України та окупація Криму. KHAYAT прийшов до висновку, що його творчість має сенс саме у рідній країні.

Цього року знову змагатиметься за перемогу Катерина Павленко (солістка гурту Go_A). Однак співачка прийшла як сольниця під образом Monokate.