Дівчину навіть не зупиняє те, що вона вже представляла Україну разом з alyona alyona, і цей дует приніс нашій країні третє місце у загальному рейтингу. І оскільки деякі прогнози стверджують, що Jerry Heil має високі шанси у Нацвідборі, 24 Канал розповість, що відомо про її життя та чим хоче знову підкорити Європу.

До теми Перші скандали та прогнози на переможця: усе, що потрібно знати про цьогорічний Нацвідбір

Від музичної школи до участі у шоу талантів

Справжнє ім'я виконавиці – Яна Шемаєва. Творчий псевдонім дівчина придумала у 16 років. Спершу була версія Jerry Mouse, однак співачка пошукала на сайті з американськими прізвищами інші варіанти й зупинилась на Heil.

Родом артистка з Київської області. 12 років навчалась у музичній школі, а опісля вступила до Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра на спеціальність хорове диригування. Далі Яна спробувала свої сили у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського, однак кинула навчання на другому курсі.

Яна Шемаєва в дитинстві / Фото з інстаграму мами співачки

Поступово дівчина починала робити кроки у світ шоубізнесу. Спершу записувала кавери на пісні відомих гуртів й артистів, а у 2017 році створила власний гурт. Попри те, що за якийсь час колектив розпався, Яна отримала згоду від засновників лейбла Vidlik Records Євгена Філатова і Нати Жижченко випустити під їхнім керівництвом свій перший мініальбом. До нього увійшли треки "Де мій дім", "Постіль", "Небо" та "Надія".

JERRY HEIL – "Постіль": слухайте пісню онлайн

У 2018 році прийшла на кастинг проєкту "Х-Фактор". Вона отримала чотири заповітні "так" від суддів, однак після першого випробування покинула шоу.

JERRY HEIL на кастингу "Х-Фактора": дивіться відео онлайн

Та дівчина не опустила руки. Через рік вона випустила хіт, який співали у кожному куточку України – "Охрана, отмєна".

JERRY HEIL – "Охрана, отмєна": дивіться відео онлайн

На фоні слави співачка випускає новий альбом – "#Я_ЯНА", до якого увійшли пісні "Вільна каса", "Натверкай", "Білі кроси" та інші. У тому ж році відбувся перший сольний концерт Яни в Києві.

Далі почались перемоги у музичних змаганнях Djooky. Артистка змогла полетіти до США, де познайомилась з володарями Ґреммі. Вона навчалась у Берклі, адже мала на меті популяризувати українську музику за кордоном. У часи великої війни артистка випустила чимало треків з іноземними артистами, а одного разу навіть стала лауреаткою престижної премії Євросоюзу – The Music Moves Europe Awards.

JERRY HEIL на Євробаченні: як це було?

У 2020 році Яна вирішила спробувати свої сили на Національному відборі. Тоді вона пройшла до фіналу з піснею Vegan, однак результати голосування суддів та глядачів не виправдали сподівань дівчини. Вона отримала найнижчі бали.

JERRY HEIL – Vegan (фінал Національного відбору на Євробачення): дивіться відео онлайн

У 2023 році була друга спроба з піснею When God Shut The Door. Та у фіналі співачка посіла третє місце, що не дозволило їй представити Україну на європейській співочій арені.

JERRY HEIL – When God Shut The Door (Національний відбір на Євробачення): дивіться відео онлайн

Такий результат засмутив артистку й вона заявила, що більше не братиме участі у конкурсі. Однак все змінилось у 2024 році, коли знову прийшла на Нацвідбір разом з alyona alyona. Вони в дуеті виконали пісню Teresa & Maria, яка допомогла їм вибороти перше місце.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Нацвідбір-2024): дивіться відео онлайн

На європейському конкурсі дует забрав "бронзу".

Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024: дивіться відео онлайн

Завдяки Євробаченню виконавиця зав'язала дружні стосунки з Nemo, які стали переможцями у 2024 році. З цього моменту кар'єра Jerry Heil пішла вгору. До прикладу, вона стала членкинею академії Ґреммі.

Після такого успіху почали з'являтись чутки, що між Jerry Heil та alyona alyona виник конфлікт після участі у Євробаченні-2024. Та згодом з'ясувалося, що ніхто зі співачок ні з ким не сварився, вони просто займалися своїми справами.

Альона певний час приділяла увагу своєму здоров'ю, і якби ми могли з нею перетинатися, то тільки в лісі на грибах. Але я теж вирушила в тур Європою. І у нас трошечки як би музично розійшлися шляхи, що нормально, тому що ми й до цього були сольними виконавицями. Ми обов'язково ще перетнемося, не додумуйте собі,

– наголосила виконавиця.

Цікаво, що на Євробаченні-2025 Jerry Heil була речницею від України.

Особисте життя

Виконавиця відверто ділилась, що не мала досвіду серйозних стосунків. Але наприкінці 2023 року заявила, що перебуває у стосунках, однак на публіку вирішила не виносити інших деталей.

Колишній хлопець Jerry Heil / Фото з телеграм-каналу співачки

У березні 2025 року Jerry Heil підтвердила, що більше не перебуває у стосунках з бойфрендом

Не бачимося. Він є, але десь,

– сказала артистка.

Чи вільне її серце сьогодні – невідомо.

Чому Jerry Heil знову прийшла на Національний відбір-2026?

Співачка зізналась, що засумувала за святом музики та сім'єю, яка утворилась навколо Євробачення. Однак її мета – не "закрити гештальт", а щось значно більше.

Так, я прагну здобути перемогу для України на Євробаченні. Проте я прагну перемоги для нашої музики – у вигляді її стабільної присутності в європейських та світових чартах! Щиро мрію про це!

– написала Jerry Heil.

За словами Яни, вона працюватиме невпинно, щоб досягти мети – перемога для української музики.

На Нацвідбір-2026 артистка подала пісню CATHARTICUS (prayer), яка перекладається як "Катарсис (молитва)".

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer): дивіться відео онлайн

Цікаво, що на сайті Eurovision World з'явилося фан-опитування щодо Національного відбору України на Євробачення-2026. Саме Jerry Heil пророкують перемогу в конкурсі. Monokate посіла друге місце в списку, а LELEKA увійшла до трійки фаворитів.

Рейтинг фіналістів Нацвідбору на думку єврофанів / Скриншот з сайту

Нагадаємо, що шоу транслюватимуть на телеканалі Суспільне.Культура 7 лютого 2026 року.

