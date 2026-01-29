На сайті Eurovision World опублікували один з перших рейтингів фіналістів Нацвідбору. У ньому перше місце посідає Jerry Heil з піснею CATHARTICUS (prayer).
Саме Jerry Heil пророкують нагороду на Національному відборі-2026. Однак високі шанси є й інших фіналістів. Наприклад, Monokate посіла друге місце в списку, а LELEKA увійшла до трійки.
На думку букмекерів, найменше шансів перемогти у Нацвідборі в гурта "Щука Риба" з піснею "Моя Земля".
Додамо, що раніше оцінку фіналістам Нацвідбору на Євробачення-2026 провели у застосунку My Eurovision Scoreboard. У рейтингу лідирувала Monokate – саме їй прогнозували перемогу. Але трійка фаворитів залишається незмінною: це Jerry Heil, Monokate та LELEKA.
Головне про Нацвідбір-2025
- Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 7 лютого. Трансляція пройде на телеканалі Суспільне Культура. У вечір заходу організатори разом з Superhumans Center проведуть благодійний збір коштів для протезування ветеранів.
- До списку фіналістів належать такі артисти: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та “ЩукаРиба”. Вони представили свої композиції як на майданчиках, так і наживо на препаті.
- Вже оголосили ведучих Нацвідбору-2026. Ними стануть Тімур Мірошниченко і Леся Нікітюк, яка вперше вестиме такий захід.