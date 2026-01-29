На сайті Eurovision World опублікували один з перших рейтингів фіналістів Нацвідбору. У ньому перше місце посідає Jerry Heil з піснею CATHARTICUS (prayer).

Саме Jerry Heil пророкують нагороду на Національному відборі-2026. Однак високі шанси є й інших фіналістів. Наприклад, Monokate посіла друге місце в списку, а LELEKA увійшла до трійки.

На думку букмекерів, найменше шансів перемогти у Нацвідборі в гурта "Щука Риба" з піснею "Моя Земля".



Рейтинг фіналістів Нацвідбору на думку букмекерів / Скриншот з сайту

Додамо, що раніше оцінку фіналістам Нацвідбору на Євробачення-2026 провели у застосунку My Eurovision Scoreboard. У рейтингу лідирувала Monokate – саме їй прогнозували перемогу. Але трійка фаворитів залишається незмінною: це Jerry Heil, Monokate та LELEKA.

Головне про Нацвідбір-2025