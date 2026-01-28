Виконавиця поділилась важливою новиною на особистій сторінці в інстаграмі. Для неї це не важливе досягнення та ще один спосіб популяризувати українську музику на весь світ.

До слова Справа батька житиме, – діти Степана Гіги звернулись до публіки після втрати

Програма Spotify EQUAL створена, щоб давати голос жінкам у музичній індустрії. Тепер її амбасадоркою стала й Христина Соловій.

Сподіваюся, цей допис і ця подія надихне вас – звідки б ви не починали, не сумнівайтеся, що зможете досягти будь-чого. Адже колись маленька Христина з Дрогобича повірила, що говоритиме про українську музику у світі,

– відреагувала на подію Христина Соловій.

На Таймс-сквер показали фото співачки. Адже Христина Соловій постала на обкладинці плейлиста Spotify EQUAL Україна, де можна послухати безліч найкращих пісень від українських виконавиць.



Христина Соловій на Таймс-сквер / Фото з інстаграму Христини Соловій

Хто з українських зірок був амбасадоркою Spotify EQUAL?