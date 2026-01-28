Исполнительница поделилась важной новостью на личной странице в инстаграме. Для нее это не важное достижение и еще один способ популяризировать украинскую музыку на весь мир.

Программа Spotify EQUAL создана, чтобы давать голос женщинам в музыкальной индустрии. Теперь ее амбассадором стала и Кристина Соловий.

Надеюсь, это сообщение и это событие вдохновит вас – откуда бы вы ни начинали, не сомневайтесь, что сможете достичь чего угодно. Ведь когда-то маленькая Кристина из Дрогобыча поверила, что будет говорить об украинской музыке в мире,

– отреагировала на событие Кристина Соловий.

На Таймс-сквер показали фото певицы. Ведь Кристина Соловий появилась на обложке плейлиста Spotify EQUAL Украина, где можно послушать множество лучших песен от украинских исполнительниц.



Кристина Соловий на Таймс-сквер / Фото из инстаграма Кристины Соловий

