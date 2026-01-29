На сайте Eurovision World опубликовали один из первых рейтингов финалистов Нацотбора. В нем первое место занимает Jerry Heil с песней CATHARTICUS (prayer).

Именно Jerry Heil пророчат награду на Национальном отборе-2026. Однако высокие шансы есть и у других финалистов. Например, Monokate заняла второе место в списке, а LELEKA вошла в тройку.

По мнению букмекеров, меньше всего шансов победить в Нацотборе у группы "Щука Рыба" с песней "Моя Земля".



Рейтинг финалистов Нацотбора по мнению букмекеров / Скриншот с сайта

Добавим, что ранее оценку финалистам Нацотбора на Евровидение-2026 провели в приложении My Eurovision Scoreboard. В рейтинге лидировала Monokate – именно ей прогнозировали победу. Но тройка фаворитов остается неизменной: это Jerry Heil, Monokate и LELEKA.

