7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали группу из одного "поводыря" – гражданина Молдовы – и 8 украинцев призывного возраста. Мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке.

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Среди них неожиданно оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.



Внук Софии Ротару / Фото instagram.com/rus_yevdokymenko/

Ответственность за пересечение границы

За уклонение от призыва по мобилизации согласно статье 336 Уголовного кодекса грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет. А за незаконное пересечение границ Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В случае повторного совершения тех же действий или совершения их в группе – от трех до пяти лет.



Син Софии Ротару Фото instagram.com/rus_yevdokymenko/

Недавно на окраине населенного пункта Банилов-Подгорный, что недалеко от границы с Румынией, задержали 15 граждан Украины, которые также пытались незаконно бежать из Украины.