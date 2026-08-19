Ирина Федишин ждет третьего ребенка: певица тронула зрителей чувственным видео

Украинская певица Ирина Федишин и Виталий Човник станут многодетными родителями. Артистка беременна третьим ребенком.

Звезда несколько дней подогревала интерес к своей личной жизни и в конце концов перестала держать в секрете предстоящее пополнение в семье. Об этом певица сообщила в красивом и чувственном видео в инстаграме, в котором показала округлившийся животик.

Пора раскрыть наш секрет… Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я переживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни,

– объявила Ирина Федишин.

Ирина Федишин просто сияла в этом знаковом для нее ролике. Артистка надела нежное кружевное длинное платье с кокетливым вырезом, а на плечах несла большой букет белых роз. Повернувшись, певица показала едва заметный животик, который поддерживала рукой. Все это время с ее лица не сходила искренняя улыбка.

Тем временем Соломия Витвицкая готовится к самой важной встрече в жизни – рождению первенца. Ведущая рассказала об эмоциях, которые ее переполняют.