Как в кино: Ирина Сопонару поразила рассказом о том, как ее пропустили в самолет без паспорта

Актриса вспомнила, как ей удалось пройти контрольно-пропускной пункт без самого важного документа. Ирина Сопонару до сих пор благодарна тому отзывчивому человеку.

У каждого, кто любит путешествовать, со временем накапливается своя коллекция историй. Забавных, напряженных, а порой и почти невероятных! Одной из таких историй эксклюзивно поделилась Ирина Сопонару. В раунде "Было/Не было" в шоу "Кто сверху?" на Новом канале звезда украинского кино вспомнила, как ей когда-то удалось сесть на самолет без паспорта.

Не хочу делиться подробностями, чтобы у вота не возникло проблем. Но произошло это в аэропорту, в котором меня не пускали на самолет,

– сказала актриса и комик.

Кто-то бы начал паниковать или покупать билет на другой рейс, но кинозвезда не растерялась. Тогда же Сопонару велела позвать начальника аэропорта.



Ирина Сопонару на шоу "Кто сверху?" / Фото "Нового канала"

Ирина Сопонару проявила изобретательность и покорила персонал присущим ей чувством юмора. Так что ее история закончилась хэппи-эндом.

Когда он подошел, я сразу начала объяснять, что мне очень нужно пройти. Показала права, фото паспорта и добавила: "Я же его не нарисовала". А он такой: "Да, не нарисовали. Проходите!". Он был добрым и все-таки пропустил меня, за что я ему очень благодарна,

– не без улыбки призналась актриса.

Еще одной звездой, которая любит путешествия, является Анджелина Джоли. На днях она рассказала о своей поездкев Украину летом 2026 года.