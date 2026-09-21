У кожного, хто любить подорожі, назбирується власна колекція історій. Кумедних, стресових, а часом і майже неймовірних! Однією з таких ексклюзивно поділилася Ірина Сопонару. У раунді "Було/Не було" в шоу "Хто зверху?" на Новому каналі зірка українського кіно пригадала, як їй колись вдалося потрапити на літак без паспорта.

Не хочу ділитися деталями, щоб у того чоловіка не виникло проблем. Але сталося це в аеропорту, в якому мене не пускали на літак,

– сказала акторка й комікеса.

Дехто б почав панікувати або купувати квиток на інший рейс, але зірка кіно не розгубилась. Тоді ж Сопонару сказала покликати начальника аеропорту.



Ірина Сопонару на шоу "Хто зверху?" / Фото Нового каналу

Ірина Сопонару ввімкнула свою винахідливість і підкорила персонал властивим їй почуттям гумору. Тож її історія закінчилась хепі-ендом.

Коли він підійшов, я одразу почала пояснювати, що мені дуже треба пройти. Показала права, фото паспорта й додала: "Я ж його не намалювала". А він такий: "Так, не намалювали. Проходьте!". Він був добрим і таки пропустив мене, за що дуже йому вдячна,

– не без посмішки зізналась акторка.

Ще однією зіркою, яка любить подорожі є Анджеліна Джолі. Днями вона висловилась про свою поїздкудо України влітку 2026 року.