Это избавляет от ссор, – Ирина Сопонару откровенно рассказала о быте с мужем-британцем

Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару в мае 2024 года вышла замуж за любимого-британца. Они являются интернациональными супругами, поэтому иногда в повседневной жизни бывает непросто найти общий язык.

Ирина Сопонару дала советы по отношениям из собственного опыта. Об этом она рассказала 24 Каналу за кулисами проекта "єПитання на Новом" с Лесей Никитюк, выпуск которого выйдет уже весной – 6 марта.

Ирина Сопонару рассказала, что сохранить чувства помогают свидания: выходить в свет вдвоем, проводить время вместе. Недавно пара посещала гончарную мастерскую и изготавливала там изделия. Этой идеей могут воспользоваться и другие влюбленные.

Я считаю, что свидания – это очень важно. И особенно в браке о них не стоит забывать, потому что быт съедает романтику. Кстати, о быте! Также советую делить домашние обязанности. Это избавляет от мелочных ссор и недоразумений. У меня мусор, например, всегда выносит муж,

Актриса добавила, что организация свиданий в паре лежит не только на мужчине. Часто и она занимается тем, что устраивает различные интерактивы.

"Не только муж устраивает свидания, я тоже. Классно, когда мы едем куда-то в SPA за город. Еще нам очень нравится Львов! А вот в Карпатах, именно на отдыхе, я еще не была ни разу. Вообще очень люблю море, поэтому для меня это лучшее путешествие", – поделилась Ирина Сопонару.

Интересно, что на днях Ирина Сопонару с мужем покорили Столовую гору в ЮАР. Фото с невероятными видами актриса публиковала на своей странице в инстаграме.

Что известно о браке Ирины Сопонару?