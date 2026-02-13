Ірина Сопонару дала поради щодо стосунків з власного досвіду. Про це вона розповіла 24 Каналу за лаштунками проєкту "єПитання на Новому" з Лесею Нікітюк, випуск якого вийде вже навесні – 6 березня.
До слова Відомий український блогер чесно відповів, чому досі не мобілізувався
Ірина Сопонару розповіла, що зберегти почуття допомагають побачення: виходити у світ удвох, проводити час разом. Нещодавно пара відвідувала гончарну майстерню й виготовляла там вироби. Цією ідеєю можуть скористатися й інші закохані.
Я вважаю, що побачення – це дуже важливо. І особливо в шлюбі про них не варто забувати, бо побут з'їдає романтику. До речі, про побут! Також раджу ділити домашні обов'язки. Це позбавляє дріб'язкових сварок і непорозумінь. У мене сміття, наприклад, завжди виносить чоловік,
– поділилась Ірина Сопонару.
Ірина Сопонару / Фото Нового каналу
Акторка додала, що організація побачень у парі лежить не тільки на чоловікові. Часто й вона займається тим, що влаштовує різні інтерактиви.
"Не лише чоловік влаштовує побачення, я також. Класно, коли ми їдемо кудись у SPA за місто. Ще нам дуже подобається Львів! А от у Карпатах, саме на відпочинку, я ще не була жодного разу. Взагалі дуже люблю море, тому для мене це найкраща подорож", – поділилась Ірина Сопонару.
Цікаво, що днями Ірина Сопонару з чоловіком підкорили Столову гору у ПАР. Фото з неймовірними краєвидами акторка публікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про шлюб Ірини Сопонару?
- Британець Ріс мешкав у Києві ще до того, як познайомився з Іриною. Як розповідала гумористка, він дуже полюбив Україну й тутешню кухню та вирішив переїхати.
- Історія кохання пари почалась із зустрічі в одному з нічних закладів столиці. Про їхні стосунки стало відомо публіці на початку повномасштабної війни.
- У травні 2023 року Ріс та Ірина вирішили заручитися. Цікаво, що чоловік освідчився у коханні у свій день народження. Улітку 2024 пара відгуляла весілля. Вони розписалися у Чернівцях, у вузькому колі найближчих людей.