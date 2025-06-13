"Юмор перестает быть острым": Ирина Сопонару высказалась о скандалах "Квартала 95"

Во время полномасштабного вторжения студия "Квартал 95" немало раз попадала в скандалы из-за неуместных шуток. Общество, в частности, возмутили номера о начальнике ТЦК и о переселенке из Скадовска.

В интервью Маши Ефросининой актриса Ирина Сопонору высказалась о юморе "Квартала 95", пишет Show 24. Также она отреагировала на критику номера о начальнике ТЦК, в котором участвовала.

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Ирина Сопонару рассказала, что команда студии "Квартал 95" начала больше редактировать материалы. Актриса призналась, что раньше могла легкомысленно относиться к шуткам, но теперь думает о том, что кого-то они могут обидеть.

С другой стороны меня очень огорчает, что юмор подвергается такой цензуре, потому что юмор перестает быть острым. Когда-то "Квартал" за это очень ценили, потому что они позволяли себе очень остро шутить. Это была такая сатира на настоящее. Комиков сейчас как будто лишают зубов. Они не могут так цапнуть смешно,

– высказалась Ирина Сопонару.

По словам Сопонару, когда они шутят, то обращают внимание на определенные "недостатки общества". Ирина подчеркнула, что комики не ставят целью кого-то обидеть. В то же время актриса отметила, что невозможно проанализировать мнение каждого, поэтому всегда найдутся люди, которые обидятся.

Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн

Ирина Сопонару о номере с начальником ТЦК

В 2024 году студия "Квартал 95" попала в скандал из-за номера о начальнике Ровенского ТЦК. Актеров, в частности, раскритиковали из-за того, что они были одеты в военную форму.

Немножко я не согласен с этой претензией, потому что ТЦК носят военную форму. Если бы они носили другую форму, мы бы надели другую форму. Поэтому, мне кажется, эта претензия странная. Возможно, следовало придумать для ТЦК какую-то особую форму, чтобы сразу было понятно, кто перед тобой. Тогда бы не было этого конфликта,

– отметила Солонару.

Ирина Сопонару добавила, что актеры сделали пародию на реальный случай. Речь идет об экс-начальнике Ровенского ТЦК Александра Ярмошевича, который попал в скандал, когда в сети появилось видео, где он на рабочем месте целуется с разными женщинами.

"Мы стараемся быть более чувствительными к возможным триггерным темам, чтобы никого не обидеть. Потому что наша цель в первую очередь – благотворительная. Поскольку только за период, когда "Квартал" вернулся во Дворец "Украина", было собрано 2,5 миллиона для армии. Во-вторых, это развлекательная цель", – объяснила актриса.