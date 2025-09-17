Ирма Витовская хорошо знакома с актером Константином Темляком, ведь они вместе работали в нескольких проектах: "Безумцы", "Малевич" и "Вкус свободы". В прошлом месяце бывшая девушка звезды обвинила его в домашнем насилии, из-за чего разгорелся громкий скандал.

Поведение актера возмутило многих известных людей, однако Ирма Витовская заявила, что знает Темляка только с хорошей стороны, пишет Show24 со ссылкой на комментарий актрисы.

Витовская отметила, что может говорить о коллеге исходя только из собственного опыта.

Я могу сказать только самые хорошие слова об этом человеке. Я не застала периода, в который происходили события. Ничего не могу сказать плохого об этом человеке. Эта ситуация нуждается в профессиональном разборе. Я знаю Костю с позиции прекрасного партнера, который строит роли,

– заявила звезда.

Актриса отметила, что она не знала и не интересовалась личной жизнью Константина. Также ей не было известно о том, что мужчина имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Когда разгорелся скандал после заявления бывшей Темляка, то Ирма Витовская откровенно призналась, что была шокирована. Больше всего ее удивило видео, где актер был в неадекватном состоянии.

Я видела видео. Это человек, который очень пьян или под какими-то веществами вытворяет скотство, – это не Костя, которого я знала,

– отметила знаменитость.

Что известно о скандале с Константином Темляком?