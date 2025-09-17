Ірма Вітовська добре знайома з актором Костянтином Темляком, адже вони разом працювали у декількох проєктах: "Божевільні", "Малевич" і "Смак свободи". Минулого місяця колишня дівчина зірки звинуватила його у домашньому насильстві, через що розгорівся гучний скандал.

Поведінка актора обурила багатьох відомих людей, однак Ірма Вітовська заявила, що знає Темляка тільки з хорошої сторони, пише Show24 з посиланням на коментар акторки.

До теми Закинула ноги на стіл, – радіоведучі чесно сказали, яка зірка поводилась на ефірі неадекватно

Вітовська зауважила, що може говорити про колегу виходячи лише з власного досвіду.

Я можу сказати лише самі хороші слова про цю людину. Я не застала періоду, в який відбувалися події. Нічого не можу сказати поганого про цю людину. Ця ситуація потребує професійного розбору. Я знаю Костю з позиції прекрасного партнера, який будує ролі,

– заявила зірка.

Ірма Вітовська розповіла про своє ставлення до Костянтина Темляка: дивіться відео онлайн

Акторка зауважила, що вона не знала і не цікавилась особистим життям Костянтина. Також їй не було відомо про те, що чоловік мав проблеми з алкоголем й забороненими речовинами. Коли розгорівся скандал після заяви колишньої Темляка, то Ірма Вітовська відверто зізналась, що була шокована. Найбільше її здивувало відео, де актор був у неадекватному стані.

Я бачила відео. Це людина, яка дуже п'яна чи під якимись речовинами витворяє скотство, – це не Костя, якого я знала,

– зазначила знаменитість.

Що відомо про скандал із Костянтином Темляком?