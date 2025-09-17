Поведінка актора обурила багатьох відомих людей, однак Ірма Вітовська заявила, що знає Темляка тільки з хорошої сторони, пише Show24 з посиланням на коментар акторки.
До теми Закинула ноги на стіл, – радіоведучі чесно сказали, яка зірка поводилась на ефірі неадекватно
Вітовська зауважила, що може говорити про колегу виходячи лише з власного досвіду.
Я можу сказати лише самі хороші слова про цю людину. Я не застала періоду, в який відбувалися події. Нічого не можу сказати поганого про цю людину. Ця ситуація потребує професійного розбору. Я знаю Костю з позиції прекрасного партнера, який будує ролі,
– заявила зірка.
Ірма Вітовська розповіла про своє ставлення до Костянтина Темляка: дивіться відео онлайн
Акторка зауважила, що вона не знала і не цікавилась особистим життям Костянтина. Також їй не було відомо про те, що чоловік мав проблеми з алкоголем й забороненими речовинами. Коли розгорівся скандал після заяви колишньої Темляка, то Ірма Вітовська відверто зізналась, що була шокована. Найбільше її здивувало відео, де актор був у неадекватному стані.
Я бачила відео. Це людина, яка дуже п'яна чи під якимись речовинами витворяє скотство, – це не Костя, якого я знала,
– зазначила знаменитість.
Що відомо про скандал із Костянтином Темляком?
- Анастасія Соловйова, яка є колишньою дівчиною актора, звинуватила його у психологічному і фізичному насильстві, а також заявила про алкогольну та наркотичну залежність Темляка.
- Костянтин визнав свою провину та публічно перепросив, зазначивши, що готовий понести відповідальність за свої дії.
- Пізніше актор отримав звинувачення у розбещенні неповнолітніх. Колишня дівчина опублікувала листування з 15-річною дівчиною. Уже 19 серпня поліція розпочала розслідування проти Костянтина Темляка за звинуваченнями у домашньому насильстві. Згодом Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою.
- Нещодавно актора нагородили премією "Золота дзиґа", однак він відмовився від неї, зазначивши, що у ситуації, якій він зараз перебуває, буде некоректним залишити собі кінопремію.