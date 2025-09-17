Поведение актера возмутило многих известных людей, однако Ирма Витовская заявила, что знает Темляка только с хорошей стороны, пишет Show24 со ссылкой на комментарий актрисы.
Витовская отметила, что может говорить о коллеге исходя только из собственного опыта.
Я могу сказать только самые хорошие слова об этом человеке. Я не застала периода, в который происходили события. Ничего не могу сказать плохого об этом человеке. Эта ситуация нуждается в профессиональном разборе. Я знаю Костю с позиции прекрасного партнера, который строит роли,
– заявила звезда.
Ирма Витовская рассказала о своем отношении к Константину Темляку: смотрите видео онлайн
Актриса отметила, что она не знала и не интересовалась личной жизнью Константина. Также ей не было известно о том, что мужчина имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Когда разгорелся скандал после заявления бывшей Темляка, то Ирма Витовская откровенно призналась, что была шокирована. Больше всего ее удивило видео, где актер был в неадекватном состоянии.
Я видела видео. Это человек, который очень пьян или под какими-то веществами вытворяет скотство, – это не Костя, которого я знала,
– отметила знаменитость.
Что известно о скандале с Константином Темляком?
- Анастасия Соловьева, которая является бывшей девушкой актера, обвинила его в психологическом и физическом насилии, а также заявила об алкогольной и наркотической зависимости Темляка.
- Константин признал свою вину и публично извинился, отметив, что готов понести ответственность за свои действия.
- Позже актер получил обвинения в развращении несовершеннолетних. Бывшая девушка опубликовала переписку с 15-летней девушкой. Уже 19 августа полиция начала расследование против Константина Темляка по обвинению в домашнем насилии. Впоследствии Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей.
- Недавно актера наградили премией "Золотой юла", однако он отказался от нее, отметив, что в ситуации, которой он сейчас находится, будет некорректным оставить себе кинопремию.