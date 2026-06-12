Украинские политики-одиночки, которые нашли свою вторую половинку на всю жизнь

Не будет новостью, что разводы случаются не только среди знаменитостей. В этот список входят и политики.

Но разочаровываться в любви не стоит, ведь существуют те, кого называют однолюбами. Они влюбились раз и на всю жизнь. Сегодня 24 Канал расскажет несколько таких романтических историй.

К теме Юлия Санина честно сказала, переживала ли она кризис в браке с Валом Бебком

Владимир и Елена Зеленские

Президентская чета познакомилась еще в школе, однако отношения завязались только в университетские годы. Когда-то Владимир Зеленский рассказывал, что влюбился в Елену с первого взгляда, но на тот момент она была в отношениях с другим.

С тех пор, пара не только строила семью, но и вместе работала в юмористической сфере. Будущая первая леди писала шутки, а Владимир харизматично развлекал ими публику со сцены.

До свадьбы они не жили вместе, а встречались целых 8 лет. Мужчина не спешил с женитьбой, ведь боялся ответственности. В конце концов, свадьба состоялась в 2003 году.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских / Фото из открытых источников

Через год у супругов родилась дочь Александра, которая сегодня уже получает высшее образование, а в 2013 году – сын Кирилл.

Сегодня их семья проходит испытание войной, так же, как и другие миллионы украинцев. Но Елена Зеленская убеждена, что они смогут выстоять.

Валерий и Елена Залужные

Бывший главнокомандующий состоит в браке более 20 лет. Когда-то Валерий Залужный рассказывал, что до 2014 года они с женой часто путешествовали. Но когда Россия развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым, то времени на семью очень не хватало.

Валерий Залужный с женой / Фото из соцсетей

Супруги воспитывают двух дочерей – Арину и Кристину. В сети ходят слухи, что Кристина – дочь Залужного от предыдущих отношений, а вот Арина – падчерица "железного генерала". Однако официальных подтверждений такой информации нет.

Известно, что Кристина сейчас работает в медицинской сфере и не ведет публичный образ жизни.

Валерий Залужный с дочерью Кристиной / Фото из инстаграма Залужного

Арина же пошла по военному пути. Информации о ее деятельности в сети нет.

Михаил и Анастасия Федоровы

В этом году Михаил Федоров возглавил Министерство обороны. А что касается личной жизни, то политик со своей женой учились в одном университете в Запорожье. Они даже жили в одном общежитии. Интересно, что судьбоносное знакомство произошло уже после окончания учебы.

Все началось с дружбы, а закончилось свадьбой. В 2015 году Михаил и Анастасия поженились.

Михаил Федоров с женой / Фото из инстаграма Анастасии Федоровой

В 2017 году у пары родилась дочь Мария. Сегодня девочка уже школьница.

Михаил Федоров с дочерью / Фото из инстаграма Михаила Федорова

Сегодня жена поддерживает мужа. Михаил старается поддерживать романтику в отношениях и часто дарит любимой цветы и устраивает свидания.